Екстремісти звільнили наркобарона, тепер поліцейські ховаються в горах

Гватемалські екстремісти звільнили Корнеліо Чілеля, одного з найвідоміших наркобаронів Центральної Америки. Близько 30 озброєних людей напали на мікроавтобус, в якому перевозили К.Чілеля. В результаті перестрілки загинули двоє нападників і отримали поранення троє поліцейських, передає Reuters.

Після нападу поліцейські мусили сховатися в горах. Їх переслідують 500 жителів з довколишніх сіл. Інцидент стався в районі Сан-Маркос, відомому своїми великими плантаціями опійного маку - сировини для виробництва героїну. Місцеві жителі тісно пов`язані з наркобізнесом, і завдяки їх підтримці наркомафія діє в цьому регіоні абсолютно відкрито. Населення вважає Чілеля одним з місцевих лідерів.

Корнеліо Естебан Чілель був заарештований у вересні минулого року на мексиканському кордоні. Наркоторгівля – далеко не єдиний злочин, в якому він звинувачувався. За даними поліції, Чілель також причетний до трьох вбивств поліцейських, незаконного обігу зброї, контрабанди людей. Він мав постати перед судом в Гватемалі, столиці країни.