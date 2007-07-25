Фосфорна аварія: казахи кивають на голландців, голландці - на казахів

Казахська сторона не бачить підстав для виплати компенсацій Україні в зв`язку з фосфорною аварією.

Про це з посиланням на директора компанії-постачальника фосфору «Казфосфат» Кайрата ШОТБАКОВА в своєму сьогоднішньому номері пише газета «Дело».

За даними видання, директор компанії-постачальника фосфору спростував звинувачення в несправності цистерн, в яких перевозився жовтий фосфор по території України. Він зазначив, що термін експлуатації двох із п`ятнадцяти цистерн завершувався в грудні 2007 року, інших - в 2008 році. За словами К.ШОТБАКОВА, дозвіл на експлуатацію цистерн видала маріупольська компанія.

Керівник «Казфосфату» заявив, що причиною аварії не міг бути і низький рівень води в цистернах з фосфором. Тому компанія “не бачить підстав для виплати компенсацій Україні» у зв`язку з аварією (раніше генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК заявляв, що міжвідомча комісія знайшла тільки одне порушення правил транспортування фосфору - недостатній рівень води в цистернах. В.КОЗАК вважає, що якщо вина «Казфосфату» буде доведена, то компанія буде зобов`язана виплатити Україні компенсацію за фосфорну катастрофу).

«Казфосфат» також не має наміру оплачувати транспортування і утилізацію фосфору. На думку керівництва компанії, ці витрати повинна взяти на себе голландська компанія Thermphos International BV, власник вантажу. Голландці ж вважають, що на момент аварії вантаж все ще належав казахстанській компанії, а тому платити не збираються. Про це газеті розповів управляючий директор Thermphos International BV Роберт ДЕРУЙТЕР.