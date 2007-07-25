Померла народна артистка СРСР Лідія Смирнова (фото)
13:20, 25 липня 2007Суспільство
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Актрисі було 92 роки
Зірка радянського кіно, народна артистка СРСР Лідія Смирнова померла сьогодні в Москві на 93 році життя.
Одна з перших ролей Лідії Смирнової в кіно — роль Шурочки в ліричному музичному фільмі «Моя любов». Фільми з її участю: «Нова Москва», «Ми чекаємо вас з перемогою», «Хлопець з нашого міста», «Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено», «Одруження Бальзамінова», «Красиво жити не заборониш» та інші.
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