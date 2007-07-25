Померла народна артистка СРСР Лідія Смирнова (фото)

Зірка радянського кіно, народна артистка СРСР Лідія Смирнова померла сьогодні в Москві на 93 році життя.

Одна з перших ролей Лідії Смирнової в кіно — роль Шурочки в ліричному музичному фільмі «Моя любов». Фільми з її участю: «Нова Москва», «Ми чекаємо вас з перемогою», «Хлопець з нашого міста», «Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено», «Одруження Бальзамінова», «Красиво жити не заборониш» та інші.

Газета 24