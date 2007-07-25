Клюєв почистить кадри на залізниці

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підсилив комісію з перевірки залізниць України ученими і представниками громадських організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Насамперед, зазначив А.КЛЮЄВ, комісія перевірятиме безпеку руху на залізницях, їх технічний стан, зокрема займеться і «кадровими питаннями».

При цьому А.КЛЮЄВ не зміг уточнити, кадри якої ланки будуть піддані найбільш ретельній перевірці, враховуючи, що прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні зазначив велику кількість випадків, коли працюють люди без необхідної професійної підготовки та освіти.

Відповідаючи на запитання про ступінь ймовірності відставки міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, А.КЛЮЄВ сказав: «Я не можу вам зараз на це питання відповісти». Пояснюючи, чому М.РУДЬКОВСЬКОГО не було на сьогоднішньому засіданні Кабміну, А.КЛЮЄВ сказав, що він знаходиться у відрядженні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, В.ЯНУКОВИЧ запропонував створити державну комісію для вивчення стану залізничної транспортної мережі.

Він також доручив А.КЛЮЄВУ звернути особливу увагу на стан залізничних колій, які належать промисловому залізничному транспорту і використовуються, насамперед, при перевезенні небезпечних вантажів.

В.ЯНУКОВИЧ також запропонував включити до складу державної комісії вчених, представників громадськості, представників Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ.