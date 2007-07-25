Нові тарифи на паркування у центрі Києва

З 1 серпня у Деснянському, Печерському та Подільському районах столиці діятимуть нові тарифи на паркування легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це поінформувала заступник голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ.

Парксервіси цих районів уже увійшли структурними підрозділами до міського комунального підприємства «Київтранспарксервіс», яке рішенням Київради від 26 червня 2007 року визначено єдиним оператором з паркування транспортних засобів і стягнення паркувального збору. Також триває процес входження до цієї структури й інших колишніх райпарксервісів.

Наразі триває робота спеціальної комісії, яка встановлює точний, економічно обгрунтований план зборів за парковку від кожного майданчика. Тоді, сподівається І.КІЛЬЧИЦЬКА, вдасться уникнути численних фальсифікацій і крадіжок у цій сфері. Додаткові надходження підуть як на благоустрій уже існуючих місць для паркування, так і на облаштування нових. Поки роботу комісії не завершено в інших семи районах Києва, в них поки що недоцільно вводити нові тарифи, вважає І.КІЛЬЧИЦЬКА. Тому ухвалено рішення взагалі тимчасово відмінити там плату за стоянку.

Нові тарифи на послуги паркування легкових автомобілів визначено за трьома територіальними зонами:

перша зона - Центр (у межах Європейська пл., вул. Трьохсвятительська, вул. Велика Житомирська, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, вул. Велика Васильківська, вул. Саксаганського, вул. Басейна, вул. Шовковична, вул. Грушевського ) – 7 грн. за годину;

друга зона – райони, що прилягають до центру (вул. Набережно-Хрещатицька, вул. Нижній Вал, вул. Глибочицька, вул. Артема, вул. Теліги, вул. Індустріальна, бул.Чоколівський, Червонозоряний пр., пл. Московська, бул. Дружби народів, Набережне шосе) – 5 грн. за годину; третя зона – інші вулиці – 3 грн. за годину.