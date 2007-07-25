Компанія «МТС-Україна» представила нові тарифні плани

Сьогодні на прес-конференції в Києві керівники компанії «МТС-Україна (до 25 липня - UMC)» представили нові тарифні плани.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами генерального директора компанії Павла ПАВЛОВСЬКОГО, «основна ідея нових тарифів – стимулювання користування мобільним зв`язком «МТС-Україна».

Компанія представила чотири нові тарифи: «Перший», «Вільний», «МТС безлімітний» і «МТС безлімітний легкий».

За даними директора з маркетингу компанії «МТС-Україна» Василя ЛАЦАНІЧА, при запровадженні нових тарифів компанією «МТС-Україна» прийнято «сегментований підхід». Два головні тарифи - «Перший» і «Вільний» - призначені для масового сегменту абонентів «МТС-Україна», як абонентів передсплачених, так і контрактних.

Основною ідеєю тарифу «Перший» є те, що чим довше говорить абонент, тим менше грошей він витрачає. Всі внутрішньомережеві дзвінкі коштують 3 копійки за хвилину після першої хвилини розмови (вартість першої хвилини – 10 копійок).

Тарифний план «Вільний» вигідний для спілкування з абонентами інших операторів мобільного і фіксованого зв`язку України. Дзвінки в цьому тарифному плані коштують 35 копійок за хвилину розмови.

Головною особливістю цих двох тарифів є відсутність плати за з`єднання (для контрактних абонентів).

Безлімітні тарифи компанії «МТС-Україна» призначені для абонентів, які багато розмовляють.

Тариф «МТС безлімітний легкий» дозволяє абоненту за 210 грн. на місяць одержати 1000 хвилин для розмов по Україні.

Тариф «МТС безлімітний» за 390 грн. на місяць дозволяє одержати 4000 хвилин для розмов по Україні.

У цих тарифах присутня плата за з`єднання: «МТС безлімітний легкий» - 15 копійок, «МТС безлімітний» - 10 копійок.

Довідка УНІАН. Мережа «МТС-Україна (до 25 липня - UMC)» охоплює більше 95% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більш як 20,68 млн. абонентів. Виручка компанії за 2006 рік становила 1,49 млрд. дол.

UMC є 100% дочірньою компанією ВАТ «Мобільні Телесистеми» (NYSE: MBT), найбільшого оператора мобільного зв`язку в Росії та країнах СНД. Разом зі своїми дочірніми підприємствами ВАТ «Мобільні Телесистеми» обслуговує більше 74,67 мільйонів абонентів. Населення 85 регіонів Росії, а також Білорусі, України, Узбекистану і Туркменістану, де МТС та її дочірні підприємства мають ліцензії на надання послуг у стандарті GSM, становить більш як 230 мільйонів чоловік. З червня 2000 року акції МТС котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі під кодом MBT.