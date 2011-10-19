Кіоскам хочуть заборонити торгувати харчами

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» виступає за введення більш жорстких санкцій за самовільне встановлення ларьків і підтримує проект рішення Київради про заборону продажу алкоголю, тютюну та продуктів харчування в МАФах.

Про це заявив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва», один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-центрі «Форум».

На його думку, ініціатива Київради заборонити продаж алкоголю, тютюну та продуктів харчування у кіосках є правильною, але неповною. «Форум порятунку Києва» неодноразово висловлювався про неприпустимість ларьочної вакханалії. Мається на увазі не тільки Київ. Ця хвороба вірусним шляхом передалася і в інші міста, і навіть маленькі села», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«На сьогоднішній день 100 % ларьків в Києві стоять незаконно. Київрада перестала відводити землю під ларьки, але, тим не менше, їх продовжують нагромаджувати. Штрафи мізерні: від 340 грн., 850 грн. – межа, при тому, що ні ларьок, ні товар, ні виручка, одержана від реалізації товарів у нелегальних кіосках, не конфіскуються. Зрозуміло, що власників незаконних кіосків це не зупиняє», – констатував В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Головний координатор «Форуму порятунку Києва» підтримує проект рішення Київради щодо обмеження асортименту в торгових точках міста. «Прийняття цього рішення буде абсолютно правильним, тому що в незаконному кіоску можуть бути тільки незаконні продукти, і ніхто не відповідає за життя людини, який купив їх там. Там ніколи не видають чеки, і довести, що це куплено саме в цьому кіоску, неможливо. Тут ми бачимо повне нехтування правами громадянина. Будь-які заходи, пов’язані зі зведенням до мінімуму кількості ларьків (замість існуючих нині понад 20 тисяч – і це тільки в Києві), можуть тільки вітатися», – заявив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

При цьому він запропонував ряд інших заходів, покликаних вирішити проблему кіосків. «Перший крок – це введення жорсткіших санкцій за самовільне встановлення ларьків (штраф повинен бути не менше 17 тис. грн. за перше порушення), обов’язкова конфіскація незаконної малої архітектурної форми (МАФ), товару, який в ній знаходиться, а також обов’язкова конфіскація виручки», – сказав він.

«Другий захід – повна заборона торгівлі алкоголем і тютюном з кіосків на всій території Україні через прийняття законопроекту № 7457 народного депутата України Андрія ПІНЧУКА», – вважає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Третє – заборона продажу будь-яких харчових продуктів у кіосках», – додав громадський діяч.

За словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, однією тільки ініціативи Київради на сьогоднішній день недостатньо. «На мій погляд, ініціатива Київради про заборону реалізації в МАФах алкогольних і безалкогольних напоїв, тютюнових виробів і продуктів харчування, на жаль, має поверхневий характер. З тієї причини, що ми вже бачили, як вправно нелегальні ларьочні комерсанти поламали прийняте в грудні 2010 року рішення Київради про повну заборону торгівлі алкоголем і тютюном у кіосках. У суспільстві, де тотальна корупція, в тому числі і в правоохоронних органах, звичайно, провести таке рішення дуже важко, але якщо все-таки піти шляхом прийняття законів на рівні Верховної Ради, то це буде правильно і логічно, це буде шлях до оздоровлення суспільства», – упевнений В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Проект рішення Київської міської ради, що забороняє реалізацію в малих архітектурних формах слабоалкогольних і безалкогольних напоїв, тютюнових виробів і продуктів харчування, вніс депутат Київради Віталій ГАЙДУК (депутатська фракція «Народна партія»). Проектом рішення пропонується видавати підприємцям дозвіл на установку кіосків за умови, якщо вони будуть торгувати непродовольчої групою товарів: сувенірними і канцелярським виробами, квітами, пресою, лотерейними квитками, книгами та іграшками.

На думку В.ГАЙДУКА, зараз продукти харчування в кіосках продаються з порушенням санітарних норм. «Реалізація продуктів харчування через МАФ без стаціонарної каналізації, водопроводу і підключення до кабельних електромереж, відсутність підготовлених місць для зберігання товарів призводять до псування молочної і м’ясної продукції, ковбасних виробів», – йдеться в пояснювальній записці до проекту рішення.