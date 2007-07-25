Луганськ прийняв 60 дітей з ураженої території

Сьогодні зранку на оздоровлення до Луганщини прибули 60 дітей із Львівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, дітей супроводжують шестеро педагогів.

Всі вони приїхали з Радехівського району, який потрапив у зону ураження продуктами горіння у результаті аварії потяга з фосфором, що сталася на Львівській залізниці.

За рішенням керівництва Луганської облдержадміністрації та обласної ради, діти відпочиватимуть у дитячому оздоровчому таборі «Заря» Рубежанського казенного хімзаводу, який розташований у Кремінському районі, який є рекреаційною зоною Луганської області.

Усі витрати на відпочинок та оздоровлення дітей – а це учні 5-11 класів - бере на себе Луганська область. Діти перебуватимуть у таборі скільки часу, скільки буде необхідно.