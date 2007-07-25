Російські туристи після аварії в Польщі продовжують подорож до Франції

Шість російських туристів, які вирішили продовжити подорож до Франції після аварії в Польщі, вирушають сьогодні з Познані. Про це РБК повідомив співробітник генерального консульства Росії в Познані. "Шість туристів продовжать свою подорож сьогодні. На це є відповідні домовленості з туристичною компанією", - сказав представник дипломатичного відомства. За словами дипломата, росіяни поїдуть до Парижа автобусом.

Працівник генконсульства зазначив також, що в лікарні Познані залишаються 7 осіб. "Якщо будуть виписані всі, хто повинен виписатися за планом, то завтра в госпіталі залишаться тільки двоє людей", - сказав дипломат. Він повідомив, що, стан здоров`я цих двох туристів оцінюється як середньої тяжкості, і вони поки що потребують догляду лікарів.

Минулої ночі з Познані до Москви на літаку забрали ще одну постраждалу з серйозною травмою. "У столиці їй повинні зробити термінову операцію", - додав співробітник генконсульства.