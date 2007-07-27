З ”Укртатнафти” виводять 278 млн. грн. перед зборами акціонерів?

У період з 25 по 26 липня, з рахунків ЗАО "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) на адресу ТОВ "Технопрогрес" проведена передоплата за нафту на загальну суму 222 млн. грн. Раніше "Укртатнафта" купувала нафту у структур, афілійованих з нафтовою компанією "Татнафта" з відстроченням платежу 30-60 днів.

Про це пише інтернет-видання “Економічна правда” з посиланням на інформоване джерело.

Так, за даними джерела, для здійснення цього платежу вранці 25 липня на ЗАО "Укртатнафта" пройшло позапланове засідання правління, яке розглянуло питання висновку з ТОВ "Технопрогрес" договору на покупку 66 тис. тонн російської нафти. Загальна вартість нафти, відповідно до проекту договору, складає 278 млн. грн., ціна однієї тонни нафтової сировини - понад 4,212 грн. При цьому, якісніша українська нафта день перед цим (24 липня) торгувалася на аукціоні УФБ за середньою ціною 2801,39 грн. за тонну.

Проти укладення договору з ТОВ "Технопрогрес", за даними джерела на заводі, виступила служба безпеки ЗАТ "Укртатнафта". За даними служби безпеки, статутний фонд ТОВ "Технопрогрес" складає 7,4 тис. грн., статутним видом діяльності є туристичний бізнес, а сума податкових платежів з початку 2007 року склала 2 грн. ТОВ "Технопрогрес" раніше не здійснювало діяльності на ринку нафти і нафтопродуктів. На підприємстві працює один співробітник, який суміщає посади директора і головного бухгалтера.

Незважаючи на заперечення служби безпеки, рішення про закупівлю нафти в ТОВ "Технопрогрес" на умовах передоплати було ухвалене. "За" підписання договору голосували члени правління А.ФЕДОТОВ, Г.БАШУК і В.ЖУРБА.

Договір з ТОВ "Технопрогрес" підписаний того ж дня - 25 липня. Увечері того ж дня в адресу ТОВ здійснений перший платіж в сумі 150 млн. грн. Наступного дня - у четвер 26 липня - на рахунки ТОВ "Технопрогрес" здійснено ще декілька платежів на загальну суму 72 млн. грн. На ранок понеділка 30 липня передбачається заплатити ТОВ "Технопрогрес" ще 56 млн. грн. Таким чином, загальна сума передоплати на рахунок ТОВ "Технорогрес" до моменту проведення зборів акціонерів 30 липня складе 278 млн. грн.

За даними того ж джерела, після проведення першої оплати з четверга у відпустку пішов начальник управління реалізації нафтопродуктів ЗАТ "Укртатнафта" Олег ЯРОШЕНКО. Голова правління ЗАТ "Укртатнафта" Сергій ГЛУШКО йде у відпустку з понеділка. Григорій БАШУК, перший заступник голови правління з комерційних питань (у чиїй сфері компетенції знаходяться питання закупівлі нафти) також залишив територію підприємства.

В той же час, "Економічній правді" вдалося зв`язатися з С.Глушко, який повідомив, що про вказану операцію по покупці нафти йому нічого не відомо, оскільки він знаходиться у відпустці. С.Глушко пообіцяв надати інформацію з приводу можливої угоди з ТОВ "Технопрогрес" в першій половині дня 27 липня.

Нагадаємо, що на 30 липня призначені позачергові загальні збори акціонерів ЗАТ "Укртатнафта", до порядку денного якого включені питання про відгук і обрання голови і членів наглядової ради, правління і ревізійної комісії.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» на рівні акціонерного капіталу відновила державний контроль над ЗАТ «Укртатнафта». На сьогоднішній день на балансі Компанії знаходиться 61,346% акцій «Укртатнафти».

Українська сторона протягом декількох років оспорювала правомірність передачі компаніям SeaGroup International (США) і Amruz Trading (Швейцарія) 18,3% акцій "Укртатнафти".

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тонн переробки нафти в рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».