Поїзд із жовтим фосфором перетнув кордон з Росією

Сьогодні о 9.42 поїзд, що транспортує зі Львівської області цистерни з жовтим фосфором, перетнув кордон України з Росією в пункті пропуску «Красна Могила» Луганської області.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні взаємодії зі ЗМІ «Укрзалізниці».

За повідомленням прес-служби, перетин кордону пройшов без ексцесів.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня поїзд із жовтим фосфором, зібраним на місці аварії, відправився з Львівської області до Казахстану.

Довідка УНІАН. 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці внаслідок нез`ясованих обставин сталася аварія вантажного потяга. У складі потягу знаходилося 58 вагонів, у тому числі 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоотримувач - Польща (станція Оклеса). Внаслідок аварії зійшло з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося.

27 липня було завершено роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 16 липня на Львівщині внаслідок сходження з залізничної колії 15 цистерн з жовтим фосфором.