Оніщук: щоб змінити суд в Україні, треба змінити Конституцію

Кардинальні зміни у системі українського правосуддя можливі за умови внесення змін до Конституції України. Таку думку висловив президент Інституту правової політики, колишній міністр юстиції Микола ОНІЩУК у прямому ефірі на радіо «Ера».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ОНІЩУКА, він зазначив, що реформа судової системи має включати в себе підготовку проекту змін до розділу VIII «Правосуддя», зокрема, щодо запровадження у системі українського судочинства інституту виборних мирових суддів. На його думку, також до Конституції мають бути внесені зміни, що стосуються складу, порядку формування та компетенції Вищої ради юстиції, з метою приведення цих положень до вимог Європейської хартії про статус суддів.

М.ОНІЩУК вважає. що для звуження ролі політичних інститутів в організації і здійсненні правосуддя мають бути переглянуті повноваження Верховної Ради України, Президента України та інших посадових осіб щодо їхньої участі у призначенні, звільненні суддів та у справах судочинства в цілому. «Крім того, необхідно встановити конституційний імператив щодо запровадження суду присяжних» - додав він.

На думку М.ОНІЩУКА, потрібно відмовитись від того, щоб Президент робив перше (попереднє) призначення суддів на 5 років. «Суддя має призначатися довічно, що дасть змогу забезпечити більшу незалежність судової влади», - зауважив він.

Президент Інституту правової політики відзначив «недостатність і непослідовність деяких рішень стосовно нещодавно ухваленого Закону «Про внесення змін до законодавчих актів України (щодо розгляду справ Верховним Судом України)» та незавершеності відновлення конституційного статусу ВСУ».

За словами М.ОНІЩУКА, невирішеним також залишається питання перегляду умов матеріального забезпечення суддів, передусім місцевих судів.