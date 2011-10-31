Росія розраховує 15 грудня завершити процес вступу до СОТ

Росія розраховує завершити процес вступу до Світової організації торгівлі 15 грудня на міністерській зустрічі організації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив помічник Президента РФ Аркадій ДВОРКОВИЧ.

«Робоча група, якщо ми завершимо всі необхідні процедури, відбудеться вже 11 листопада, і якщо рішення робочої групи буде позитивним, то 15 грудня на міністерській зустрічі може завершитися процес вступу Росії до СОТ, а ще після цього потрібна буде ратифікація», - сказав А.ДВОРКОВИЧ.

Він нагадав, що вчора на зустрічі Президент Швейцарії Мішлін КАЛЬМІ-РЕ і Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ обговорили всі розбіжності Росії і Грузії.

За його словами, зараз Президент Швейцарії перебуває в Тбілісі, де обговорить це питання з керівництвом Грузії.

«Сподіваємося почути результати цих консультацій найближчим часом. Якщо не буде ніяких серйозних змін у позиціях, думаю, є серйозні шанси завершити цей процес найближчим часом», - сказав він.

При цьому помічник Президента РФ підкреслив, що питання про встановлення грузинського митного контролю на кордонах Росії з Абхазією і Південною Осетією як умова вступу Росії до СОТ не розглядається. За його словами, йдеться про зовнішній моніторинг.

«У проектних документах, які розглядалися на зустрічі Президентів Швейцарії і Росії, не було жодної згадки про митний контроль на кордонах (Південної Осетії та Абхазії)», - сказав А.ДВОРКОВИЧ.

Він підкреслив, що Росія узгоджує всі позиції щодо СОТ з партнерами по Митному союзу. За словах А.ДВОРКОВИЧА, Росія розраховує, що вони також незабаром приєднаються до СОТ, причому синхронного прийняття в один день не вимагається.

«У Казахстану процес іде трохи швидше, у Білорусії трохи повільніше», - зазначив він.

*** Росія намагається стати членом СОТ з 1993 року. Наприкінці квітня 2008 року Грузія вийшла з переговорного процесу щодо вступу Росії до СОТ, протестуючи проти розпорядження Президента Росії про зняття економічних санкцій стосовно Абхазії і Південної Осетії. Після серпневої війни 2008 року і визнання Росією в односторонньому порядку незалежності Абхазії і Південної Осетії Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Москвою.

Переговори щодо СОТ між Грузією і Росією були відновлені в березні цього року за посередництва Швейцарії.

СОТ - міжнародна організація, створена з метою лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів.