Росія розраховує 15 грудня завершити процес вступу до СОТ
Робоча група засідатиме 11 листопада
Росія розраховує завершити процес вступу до Світової організації торгівлі 15 грудня на міністерській зустрічі організації.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив помічник Президента РФ Аркадій ДВОРКОВИЧ.
«Робоча група, якщо ми завершимо всі необхідні процедури, відбудеться вже 11 листопада, і якщо рішення робочої групи буде позитивним, то 15 грудня на міністерській зустрічі може завершитися процес вступу Росії до СОТ, а ще після цього потрібна буде ратифікація», - сказав А.ДВОРКОВИЧ.
Він нагадав, що вчора на зустрічі Президент Швейцарії Мішлін КАЛЬМІ-РЕ і Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ обговорили всі розбіжності Росії і Грузії.
За його словами, зараз Президент Швейцарії перебуває в Тбілісі, де обговорить це питання з керівництвом Грузії.
«Сподіваємося почути результати цих консультацій найближчим часом. Якщо не буде ніяких серйозних змін у позиціях, думаю, є серйозні шанси завершити цей процес найближчим часом», - сказав він.
При цьому помічник Президента РФ підкреслив, що питання про встановлення грузинського митного контролю на кордонах Росії з Абхазією і Південною Осетією як умова вступу Росії до СОТ не розглядається. За його словами, йдеться про зовнішній моніторинг.
«У проектних документах, які розглядалися на зустрічі Президентів Швейцарії і Росії, не було жодної згадки про митний контроль на кордонах (Південної Осетії та Абхазії)», - сказав А.ДВОРКОВИЧ.
Він підкреслив, що Росія узгоджує всі позиції щодо СОТ з партнерами по Митному союзу. За словах А.ДВОРКОВИЧА, Росія розраховує, що вони також незабаром приєднаються до СОТ, причому синхронного прийняття в один день не вимагається.
«У Казахстану процес іде трохи швидше, у Білорусії трохи повільніше», - зазначив він.
*** Росія намагається стати членом СОТ з 1993 року. Наприкінці квітня 2008 року Грузія вийшла з переговорного процесу щодо вступу Росії до СОТ, протестуючи проти розпорядження Президента Росії про зняття економічних санкцій стосовно Абхазії і Південної Осетії. Після серпневої війни 2008 року і визнання Росією в односторонньому порядку незалежності Абхазії і Південної Осетії Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Москвою.
Переговори щодо СОТ між Грузією і Росією були відновлені в березні цього року за посередництва Швейцарії.
СОТ - міжнародна організація, створена з метою лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів.