Бондаренко: зниження квот поверне якісну музику

«Відтепер українські радіослухачі зможуть повернутися до світової музичної спадщини. Двері до якісної музики їм відкриває прийнятий 3 листопада Верховною Радою оновлений закон про телебачення і радіомовлення, який удвічі знижує обов`язкові квоти на національну музику в ефірі радіостанцій – з 50% до 25%». Про це заявила автор законопроекту, народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО, коментуючи затверджений документ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, за її словами, «близько 5 років радіослухачам в Україні був обмежений доступ до якісної зарубіжної музики, оскільки квоти на національний продукт були дуже високими».

«Такі високі квоти в Україні були одними з найвищих у Європі і фактично ігнорували інтереси самих радіослухачів. Включаючи радіо, ми були позбавлені права вибору і доступу до гарної зарубіжної музики. Всі радіостанції були змушені заповнювати свої ефіри національною музикою, у результаті нішові станції, наприклад, джазові або класичні, не могли утримати свої позиції на ринку, вони були просто поставлені на коліна», - відзначила депутат.

Крім того, за її словами, деякі політики вже сьогодні почали спекулювати на питанні квот, кажучи про те, що цей закон невигідний вітчизняним виконавцям.

«Музикантам, які виробляють якісний український продукт, цей закон тільки на руку. Вони заслужено мають свою аудиторію і користуються великою популярністю. Радіостанції крутять їх пісні із задоволенням, а кількість слухачів тільки зростає. А ті виконавці, які захочуть з ними конкурувати, змушені будуть поліпшувати якість свого продукту, змагатися з визнаними метрами, від чого виграє і галузь в цілому і кожен окремий радіослухач зокрема», - додає О.БОНДАРЕНКО.

«Якщо вже говорити про підтримку станцій зі 100% мовленням українською мовою, то ми хочемо передбачити податкові преференції. Ми з колегами вже внесли в ВР законопроект, який передбачає пільги для таких станцій, - це податкові канікули терміном на 5 років. Але цей закон поки що не дійшов до Комітету з питань свободи слова і інформації, і буксує в Комітеті з питань податкової і митної політики. Зараз ми розуміємо, що проти цього закону може бути виконавча влада, але ми вестимемо переговори з усіма фракціями в парламенті, аби вони підтримали даний законопроект, і станції зі 100% мовленням українською мовою підтримувалися і заохочувалися державою», - повідомила депутат.

Вона також відзначила, що ухвалення закону викликало позитивний відгук серед топ-менеджерів найпопулярніших радіостанцій в Україні.

«Вони говорять, що цей закон, як ковток свіжого повітря, і він відновлює справедливість у галузі, оскільки передбачає чесні правила для конкуренції на ринку і відкриває можливості для задоволення смаків найвибагливіших радіослухачів», - зазначила О.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо приведення у відповідність до вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення)» (№6342). За нього проголосували 238 народних депутатів із 414 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається зменшення частки «національного аудіовізуального продукту» у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації – не менше 25%. До ухвалення закону ця частка становила 50%. До 25% понижена і квота на присутність вітчизняного продукту у радіо- і телеефірах.

Проти ухвалення закону виступали представники фракції «БЮТ-Батьківщина» та частина депутатів від НУ-НС. Вони вимагали зняти цей документ з розгляду. Ухвалення закону опозиція зустріла вигуками «Ганьба!».