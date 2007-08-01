Катастрофічні пожежі нищать ліси

Комісар ЄС з питань охорони навколишнього природного середовища Ставрос ДІМАС підтримує ідею колишнього комісара ЄС, а нині – міністра сільського господарства Франції Мішеля БАРНЬЄ про створення європейських сил швидкого реагування на лісові пожежі.

Як передає власний кореспондент УНІАН У Брюсселі, про це він заявив сьогодні, коментуючи спільний заклик президента Франції Ніколя САРКОЗІ та прем’єр-міністра Греції Костаса КАРАМАНЛІСА щодо посилення співпраці у боротьбі з лісовими пожежами.

“Реалії доводять, що ця ідея, яка була в основі доповіді, представленій М.БАРНЬЄ минулого року, є необхідним кроком для країн-членів. Катастрофічні пожежі, які знищують мільйони гектарів лісів, можуть бути вгамовані лише за допомогою європейських партнерів”, - сказав комісар ЄС.

Довідка УНІАН. М.БАРНЬЄ минулого року на прохання Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ представив доповідь щодо посилення Європейського механізму громадянського захисту. Він, зокрема, запропонував створення постійних сил швидкого реагування, готових до дії у будь-якій період часу, що, на його думку, могло б значно скоротити термін мобілізації ресурсів механізму громадянського захисту. Що стосується лісових пожеж, М.БАРНЬЄ пропонував, щоб, щонайменше, 10 пожежних літаків постійно перебували у стані готовності для забезпечення надійної європейської відповіді на лісові пожежі. Ці ресурси мають надаватися на добровільних засадах країнами-членами, але бути готовими виконувати завдання місій ЄС на запит Моніторингового та Інформаційного центру Єврокомісії, якій в майбутньому має перетворитися на реальний Операційний центр.

Починаючи з кінця червня, Моніторинговий та Інформаційний центр Єврокомісії отримав 8 запитів про допомогу у гасінні лісових пожеж від Греції, Кіпру, Італії, Болгарії та колишньої югославської республіки Македонія.