Держслужбовець на робочому місці виготовляв порнопродукцію

На Житомирщині порушено кримінальну справу проти держслужбовця, який на робочому місці виготовляв та продавав порнографічну продукцію.

Про це УНІАН повідомила помічник прокурора Житомирської області з питань захисту прав і свобод неповнолітніх Оксана ВАЦЬКІВСЬКА.

За її словами, прокурор Любарського району Житомирщини порушив кримінальну справу за ч.2 ст. 301 Кримінального кодексу України проти державного службовця, який "безпосередньо на своєму робочому місці, використавши комп’ютер, виготовив три DVD-диски з творами порнографічного характеру, які в подальшому продав".

О.ВАЦЬКІВСЬКА не назвала місця роботи держслужбовця, посилаючись на таємницю слідства.

Водночас помічник прокурора області повідомила, що під час перевірок додержання в області законодавства про захист суспільної моралі органами прокуратури Житомирщини порушено три кримінальні справи, внесено 15 документів прокурорського реагування.