Єврокомісія вимагатиме від Януковича скасувати квоти на експорт зерна

Єврокомісія наполягатиме, щоб український уряд скасував квоти на експорт зерна, оскільки це суперечить правилам СОТ.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це на прес-конференції заявив керівник торгово-економічного відділу представництва Єврокомісії в Україні Луїс Мануель ПОРТЕРО-САНЧЕС.

Він зазначив, що сторони вже домовилися про збільшення у жовтні квот українського збіжжя для експортерів. За словами Л.М.ПОРТЕРО-САНЧЕСА, квотування експорту зерна – це радикальний метод, який можна застосовувати лише у виняткових ситуаціях. При цьому він зауважив, що це чітко прописано у вимогах СОТ.

За його словами, Єврокомісія розуміє проблеми України, пов’язані з цьогорічними погодними умовами та неврожаєм зернових. Тому як альтернативу, додав Л.М.ПОРТЕРО-САНЧЕС, на майбутнє українському уряду пропонують скористатися європейською системою розгорнутого аналізу та прогнозування «Марс», яка ефективно застосовується в сільському господарстві країн ЄС. «В аграрному секторі потрібне чітке прогнозування та стратегія на майбутнє. Це надзвичайно важливо для фермерів, трейдерів та операторів, які працюють на цьому ринку», - підкреслив Л.М.ПОРТЕРО-САНЧЕС. Він додав, що за допомогою системи «Марс», яка запрацює в Україні вже за кілька місяців, можна робити супутникові спостереження метеоситуації та точний моніторинг якості ґрунтів.