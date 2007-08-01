Україна підвищить ціну на електроенергію для Угорщини

Україна з наступного року має намір підвищити ціну на електроенергію, що експортується в Угорщину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Щодо Угорщини у нас уже стався ривок у ціні - ми зараз продаємо електроенергію вже на аукціоні, і зараз ведемо переговори щодо перегляду умов довгострокового контракту. Я думаю, що наступного року ми вийдемо для збільшення вартості електроенергії для Угорщини», - сказав міністр.

Довідка УНІАН. Україна експортує електроенергію з Бурштинської ТЕС до Молдови, Словаччини, Польщі, Угорщини, Румунії.

Експорт електроенергії здійснюється «Укрінтеренерго», що купує її на оптовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики тарифом.

За даними Держкомстату, в 2006 році Україна експортувала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/год. електроенергії, що на 2 млрд. 78,8 млн. кВт/год. або на 24,9% більше, ніж у 2005 році.

Україна в 2006 році збільшила експорт електроенергії в грошовому виразі на 58,1%, порівняно з 2005 роком, - до 281,744 млн. дол.

Україна в 2007 році планує збільшити експорт електроенергії на 19%, порівнянні з 2006 роком (10,5 млрд. кВт/год.), - до 12,5 млрд. кВт/год.

У 2007 році «Укрінтеренерго» планує поставити в Угорщину 455 МВт/год. електроенергії (з них 350 МВт/год. - угорській компанії System Consulting, 100 МВт/год. – за аукціонною системою, 5 МВт/год. - компанії Energy Capital), у Словаччину - 25 МВт/год. (компанії Korlea Invest), у Румунію - 20 МВт/год. (компанії Korlea Invest).