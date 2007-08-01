Блок Тимошенко виголосив 12 пунктів стратегічного розвитку країни

БЮТ розробив програму стратегічного розвитку України, яка складається з 12 пунктів. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, вона зазначила, що програма називатиметься «Український прорив: до справедливої і конкурентоспроможної країни».

Першим пунктом, за її словами, є конституційний прорив, який полягатиме в тому, що українці самі писатимуть свою Конституцію.

Другий пункт – судово-правовий прорив – полягатиме в тому, “щоб з нуля створити систему справжнього правосуддя”, - повідомила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що третій пункт – інформаційний прорив – передбачатиме створення громадського телебачення та радіомовлення та захист національного інформаційного простору.

Четвертим пунктом, наголосила вона, є антикорупційний прорив для зниження ролі держави в економіці загалом та впливу чиновництва на ухвалення економічних рішень.

П’ятий – демографічний прорив – передбачає запровадження обов’язкового медичного страхування, збільшення виплат при народженні дитини і щомісячної виплати по догляду за дитиною.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що інтелектуальний прорив, який є шостим пунктом, полягатиме в розвитку системи захисту інтелектуальної власності.

Сьомим пунктом є транзитний прорив, який передбачає забезпечення умов для державно-приватного партнерства у створенні основних транзитних автомобільних коридорів, побудові нових нафто- і газогонів, а також у наведенні «військового порядку» на залізниці.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що підприємницький прорив, який є восьмим пунктом, передбачає ухвалення Податкового кодексу, ліквідацію ПДВ.

Крім того, дев’ятий пункт – енергоефективний прорив – передбачає зменшення критичної залежності від монопольного імпорту енергоносіїв, зниження енергоємності ВВП, інтеграцію в європейський ринок.

Інвестиційний прорив, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, що є десятим пунктом, має максимально спростити виділення землі у довгострокове користування для інвесторів, що мають намір будувати в Україні підприємства, усунення проблем, які стримують надходження інвестицій.

Одинадцятим пунктом, наголосила лідер БЮТ, є будівельний прорив, який полягатиме у розвитку системи іпотеки та зниженні вартості кредитів для купівлі житла до європейського рівня.

Останнім – дванадцятим пунктом є аграрний прорив, який передбачає підтримку розвитку аграрної інфраструктури.

«Наша мета, наше завдання – ставити високі, почасти, романтичні цілі і пропонувати прагматичні й максимально прості шляхи до їх реалізації», - заявила лідер БЮТ.