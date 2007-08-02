Ціна нафти в Нью-Йорку побила історичний рекорд

В ході торгів в середу, 1 серпня, на нью-йоркській біржі NYMEX вартість бареля нафти побила історичний максимум і склала 78,77 долара, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Попередній рекорд був встановлений 13 липня 2006 року під час вторгнення ізраїльських військ до Лівану і дорівнював 78,40 долара за барель.

Причиною зростання цін стала заява уряду США про зниження об`єму запасів нафти минулого тижня. Вони скоротилися на 6,5 мільйона барелів, що значно більше передбачених аналітиками 1,13 мільйона.

Міжнародне енергетичне агентство, доповідь якого близько місяця тому і спровокувала зростання цін на нафту, вже закликало Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) збільшити видобуток, щоб згладити ситуацію на ринку.

Торгова сесія 31 липня також завершилася рекордом - ціна бареля нафти з постачанням у вересні на NYMEX досягла історичного максимуму в 78,21 долара.