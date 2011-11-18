В Івано-Франківську вшанували пам’ять розстріляних у гестапо

17 листопада громадськість Івано-Франківська вшанувала пам’ять українських націоналістів, які були розстріляні гестапівцями 17 листопада 1943 року.

Як передає кореспондент УНІАН, біля бронзового пам’ятника розстріляним членам ОУН священики відслужили панахиду за загиблими. Біля пам’ятника - державні прапори із чорними стрічками, у почесній ватрі - ветерани УПА, члени Конгресу українських націоналістів. Після панахиди відбулося поминальне віче, на якому своїми спогадами поділилися очевидці цих трагічних подій.

Потім громадськість міста, представники влади, лідери політичних партій поклали вінки та квіти до пам’ятника Страченим, запалили свічки пам’яті.

Довідка УНІАН. У листопаді 1943 року в Івано-Франківському драматичному театрі (нині це приміщення обласної філармонії неподалік місця розстрілу українців) під час прем’єри оперети „Шаріка”, твору місцевого автора Ярослава Бернича про боротьбу січових стрільців, гестапівці оточили театр і почали арештовувати українських патріотів. А за завісою стояв провокатор і показував кого ловити. На виставу прийшли й підпільники, бо в Чорному лісі (поблизу Івано-Франківська) вже тоді діяв загін УПА. Заарештованих штабелями складали в кабінеті заступника директора театру, а через три дні, 17 листопада на сцені гестапівці влаштували судилище: засуджених виводили під приміщення синагоги і розстрілювали. Тут з піснею „Ще не вмерла Україна”, з вигуками „Слава Україні!” загинуло 27 українських патріотів-членів ОУН, а трьох дівчат було розстріляно в іншому місці. Живими є ще свідки цих трагічних подій.