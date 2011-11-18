У Бразилії стурбовані ситуацією навколо заводу «Індар»

Бразилія офіційно висловила занепокоєння станом реалізації договору про наукове співробітництво, підписаного між інсуліновим заводом «Індар» і державним концерном Fiochuz/Farmanguinhos.

Про це йдеться в зверненні Торгово-промислової палати Ріо-де-Жанейро Федеративної Республіки Бразилія на адресу Кабінету міністрів України, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Занепокоєння державних органів викликає питання про здатність заводу «Індар» виконати взяті на себе контрактні зобов'язання, – йдеться в зверненні. – Зокрема, нам стало відомо, що Генеральна прокуратура України опротестувала в судовому порядку правильність рішення про відчуження державного пакета акцій. Відповідно, виникає питання про правомірність представлення інтересів офіційними особами ЗАТ «Індар» та їх здатність виконати взяті договірні зобов'язання».

У зверненні також зазначається, що передачу технології виробництва людського інсуліну концерну Fiochuz/Farmanguinhos забезпечувало ЗАТ «Індар» «в особі доктора біологічних наук, професора ЛАЗАРЕВА Олексія Павловича».

У зв'язку з цим бразильська сторона звернулася в уповноважені органи України з вимогою забезпечити виконання українською стороною взятих на себе контрактних зобов'язань і передати належним чином компетентним і уповноваженим особам і у встановлені терміни відповідної технології згідно з договором між ЗАТ «Індар» і державним концерном Fiochuz/Farmanguinhos і не допустити зриву важливих міжнародних зобов'язань.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, які виготовляються в Україні. Держава у 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК "Укрмедпром".

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржено в суді, й три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, в ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців "Беркута" увірвалися на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у зазначеної компанії та мають бути повернені державі, повідомили в ГПУ.

Сьогодні міністр охорони здоров'я України Олександр АНІЩЕНКО повідомив, що на рішення суду подано апеляцію, і «вона розглядатиметься наприкінці цього місяця».