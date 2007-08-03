На Дніпропетровщині чиновника упіймали на 400-тисячному хабарі

Співробітники управління Державіної служби по боротьбі з економічними злочинами УМВС у Дніпропетровській області та обласної прокуратури 1 серпня у Дніпродзержинську затримали під час отримання 400 тис. дол. США хабара голову Петриківської районної державної адміністрації та його посередника. Про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив начальник слідчого управління прокуратури області Сергій УСТИМЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, голова Петриківської держадміністрації вимагав та отримав за допомогою посередника хабар від дніпропетровського бізнесмена за вирішення питання про виділення в оренду на 49 років земельної ділянки площею 52 га в рекреаційній зоні Петриківського району.

С.УСТИМЕНКО повідомив, що голова Петриківської райдержадміністрації був присутній при отриманні хабара посередником.

Того ж дня прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу стосовно голови райдержадміністрації за фактом «закінченого замаху на отримання службовою особою хабара в особливо великому розмірі» за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Стосовно посередника порушено кримінальну справу за фактом пособництва в отриманні хабара.

Наразі обидва підозрювані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

За словами С.УСТИМЕНКА, міліція та прокуратура завтра під час суду вимагатимуть взяти затриманих під варту.

***Головою Петриківської РДА є Петро ЛІСНИЙ. Цього року прокуратура вже повідомляла про факт отримання ним іншого хабара.