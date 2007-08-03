Прес-конференція Армена Джигарханяна в УНІАН (повтор на 5-му каналі о 12-30)

5 серпня 10-30 в УНІАН з повтором на 5-му каналі о 12-30 відбудеться прес-конференція російського актора Армена Джигарханяна, який уперше знявся у фільмі українського виробництва «Ван Гог не винен» (Кінокомпанія «ФАЙНО-КОМПАНІ»). Свої фільми також представить український режисер Андрій Бенкендорф (“Бандитський Петербург”, “Европейський конвой”, “Бомж”). Організатор - Кінокомпанія «ФАЙНО-КОМПАНІ». Учасники: А.Джигарханян; Вєра Яковенко – режисер фільму "Ван Гог не винен"; Володимир Гришко – співак Національної опери України, радник Президента України; Інна Мірошниченко – акторка, зіграла у фільмі «Ван Гог не винен»; Лариса Руснак – акторка, зіграла у фільмах «Вітчим», «Ван Гог не винен»; Ольга Радчук – акторка, зіграла у фільмах «Вітчим», «Ван Гог не винен»; А.Бенкендорф – режисер; Борис Абрамов – зіграв у фільмах «Вітчим», «Ван Гог не винен»; Максим Дмитрук – продюсер ФАЙНО-КОМПАНІ"; Таміла Мостіпан – директор "ФАЙНО-КОМПАНІ"; Інна Цимбалюк - телеведуча, дебютувала в кіно компанії "ФАЙНО-КОМПАНІ" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.