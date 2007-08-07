Столиця Волині звертається до своїх витоків

З нового навчального року в школах обласного центру Волині викладатиметься історія Луцька. Уже передбачені кошти на зарплату вчителям, які читатимуть курс.

Як передає кореспондент УНІАН, на уроках рідного міста вчителі та учні користуватимуться виданням «Лучеськ X-XV ст.», яку написав львівський археолог Святослав ТЕРСЬКИЙ. Книгу презентовано у Луцьку 6 серпня у прес-центрі мерії. Кошти на видання, яке вийде накладом 1,5 тис примірників виділила Луцька міська рада.

В книзі викладено історичний розвиток міста - від зародження міста до початку поступової трансформації його соціально-топографічного укладу під впливом ідей Заходу.

Автор наукового видання археолог, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, теорії, практики культури Національного університету „Львівська політехніка" С.ТЕРСЬКИЙ протягом 1988-1998 р.р. досліджував археологічні пам`ятки Лучеська – столиці древньої Волині. Було вивчено культурний шар на території Окольного города, передмістя, посадів Помостичі та Панський город.