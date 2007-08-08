У газеті Ахметова твердять, що антитимошенківських плакатів не друкували

Видавець газети «Сегодня» ЗАТ «Сегодня Мультимедиа» спростовує заяву одного з лідерів БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА про друкування у видавництві газети плакатів з негативною інформацією, спрямованої проти лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в заяві ЗАТ «Сегодня Мультимедиа», переданій УНІАН прес-службою підприємства.

Сьогодні на прес-конференції один з лідерів Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ продемонстрував плакати з негативною інформацією, спрямованою проти глави БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, заявивши при цьому, що вищезгадані плакати нібито друкуються «на вулиці Борщагівська 152-б, у видавництві газети «Сегодня», нагадується в документі.

Як видавець газети «Сегодня», ЗАТ «Сегодня Мультимедиа» заявляє, що ця інформація є помилковою, зачіпає честь і порочить ділову репутацію компанії.

«Сегодня» не виготовляла плакатів, які показував ТУРЧИНОВ», - заявив головний редактор газети Ігор ГУЖВА.

За його словами, підприємство вимагає від О.ТУРЧИНОВА спростувати цю інформацію. «Яка б не була спочатку мета цих висловів, ми не маємо наміру залишити їх без відповіді. Ми готуємо офіційне звернення до пана ТУРЧИНОВА з вимогою протягом 48 годин публічно спростувати поширену ним помилкову інформацію, що порочить репутацію газети «Сегодня», і принести нам публічні вибачення. У разі, якщо пан ТУРЧИНОВ не виконає цієї вимоги, ЗАТ «Сегодня Мультимедиа» відстоюватиме свої інтереси в суді», - підкреслив І.ГУЖВА.

У свою чергу, директор друкарні ЗАТ «Сегодня Мультимедиа», де друкується газета «Сегодня», Олександр ВЕЛИЧКО запевнив, що друкарня газети "Сегодня" має в своєму розпорядженні устаткування, яке друкує тільки газети з використанням тільки газетного паперу. Інші поліграфічні технології, які дозволяють друкувати плакати, листівки, буклети тощо в друкарні відсутні.

Газета «Сегодня» звертається до своїх колег-журналістів з інших видань з проханням не брати участі в кампанії по дискредитації видання і не поширювати «брехливі заяви пана ТУРЧИНОВА».

*** З лютого 2007 року ЗАТ «Сегодня Мультимедиа» є правонаступником ЗАТ «Видавнича група «СЕГОДНЯ», яка була заснована в 1997 році. З 28 серпня 2006 року керівництво компанією здійснює генеральний директор Гільєрмо ШМІТТ.

ЗАТ «Сьогодні Мультимедиа» видає повнокольорову щоденну газету «Сегодня», сукупний щоденний тираж київського і національного випусків якої становить близько 150 000 примірників. У Києві газета друкується на власній друкарні. Компанія також володіє інформаційним порталом www.segodnya.ua.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції в УНІАН перший заступник голови партії “Батьківщина” О.ТУРЧИНОВ заявив, що проти лідерів БЮТ уже використовують брудні технології.

«Виборча кампанія тільки-но розпочалася, а вже почалося використання брудних технологій», - сказав О.ТУРЧИНОВ. При цьому він продемонстрував журналістам плакат, на якому зображена петля у формі русявої жіночої коси. За його словами, поширення таких плакатів членами блоку було зафіксоване, зокрема, в Рівненській і Хмельницькій областях.

«Я констатую, що це робиться величезними тиражами», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши, що членам сторони вдалося встановити, хто і де видає і поширює такі плакати.

Він зазначив, що плакати вивозяться з Києва з офісу газети «Сегодня», який знаходиться на вул. Борщагівській, 152-б, і що ця газета належить відомому українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що вчора БЮТ звернувся з цього приводу до Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ, «але поки що мені невідомо, чи приходили вони в газету «Сегодня» і чи з`ясовували, - сказав він.