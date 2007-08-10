Ющенко просить Короля Таїланду помилувати засуджену до страти українку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Короля Таїланду з проханням помилувати українку Вікторію МАМОНТОВУ, яку сім років тому засудили в цій країні до смертної кари.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

“Нарешті у нашої громадянки з’явився шанс повернутися до рідної України з Бангкоку, де вона утримується в жіночому виправному закладі”, йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби омбудсмана, починаючи з 2001 року, Н.КАРПАЧОВА робить все можливе для послідовного захисту права на життя українки, засудженої до страти за зберігання наркотичної речовини. У 2002 році Апеляційний суд Таїланду замінив їй страту на 33 роки і 4 місяці тюремного ув’язнення, а потім за амністією цей термін був скорочений на 5 років і 5 місяців – до 27 років і 11 місяців.

Омбудсман України два роки тому відвідала в бангкокській в`язниці В.МАМОНТОВУ і обговорила обставини її долі з високопосадовцями Королівства Таїланд. Уповноважений переконалася, що засуджена розкаюється у порушенні таїландського законодавства, стала на шлях виправлення, прагне спокутувати провину зразковою поведінкою і активною суспільно-корисною діяльністю, зазначили у прес-службі. Тому постало питання можливості подальшого відбування покарання нашої співвітчизниці на Батьківщині, де на Вікторію чекає самотня старенька мати. Такої ж думки дотримується і Посольство України в Таїланді.

Тому Н.КАРПАЧОВА звернулася до В.ЮЩЕНКА з проханням підтримати зусилля, спрямовані на порятунок за межами Батьківщини позбавленої волі українки.

У свою чергу Президент України, погодившись з пропозицією Уповноваженого з прав людини, звернувся днями до його Величності Бхуміболу АДУЛЬЯДЕДЖУ, Короля Таїланду, з проханням здійснити гуманний акт – помилувати В.МАМОНТОВУ, відзначили у прес-службі омбудсмана.

«Переконаний, що позитивне вирішення цього питання, – наголошується в листі глави Української держави, – ще раз продемонструє виявлення Вами, Ваша Величність, великої державної мудрості і високих принципів гуманізму, а також взаємну довіру та повагу, притаманні відносинам між нашими країнами».

Як повідомляв УНІАН, В.МАМОНТОВУ (1971 р.н.) було затримано 28 вересня 2000 року у Бангкоку (Таїланд). За місцем її проживання у готелі було вилучено 1 кг 293,3 г героїну.

За цей вид злочину у Таїланді передбачена смертна кара або покарання у вигляді довічного позбавлення волі.