Українська греко-католицька церква оголошує Рік молоді в Церкві (телетрансляція)

13-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Чи змінить молодь Церкву? Українська Греко-Католицька Церква скликає Собор, щоб стати актуальнішою”. Учасники: митрополит Любомир Гузар; отець Ростислав Пендюк – секретар Патріаршого Собору, найвищого дорадчого органу Глави Церкви та Синоду Єпископів; отець Йосиф Мілян – Голова Патріаршої комісії у справах молоді. Питання: "Покликання молоді – змінити світ. Завдання Церкви – допомогти молоді реалізувати це покликання", Про рішення Собору, які визначать політику Церкви тепер і в майбутньому" , "Рік молоді в Церкві. Ми хочемо його провести належним чином не лише в релігійній, але й у інших сферах життя, що стосуються молоді." (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 8 097702 64 64; e-mail: pr@radiolux.com, 8 067 67 24 208; e-mail: polujko@ukr.net. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.