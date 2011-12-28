Міллер вже з усіх сил натякає Україні, що треба ставати зговірливішою

Параметри реалізації проекту будівництва газопроводу "Південний потік" після отримання дозволу на будівництво від Туреччини залежать тільки від результатів переговорів щодо пакетної угоди у газовій сфері з Україною.

Про це заявив у середу журналістам голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА Новости.

Відповідаючи на запитання, чи змінилося щось у плані прив`язки проекту "Південний потік" до України, про що він говорив кілька днів тому, О.МІЛЛЕР сказав: "Так, "Південний потік" завжди був прив`язаний до України, а після отримання дозволу на будівництво він прив`язаний ще сильніше".

До отримання дозволу на будівництво від Туреччини Україна могла розраховувати на те, що проект не відбудеться, але тепер жодних обмежень на його реалізацію немає. Таким чином, від того, чи зможе Україна запропонувати "Газпрому" цікаві умови для співпраці, залежить майбутній обсяг транзиту газу через її територію.

Тим часом, раніше в середу заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що холдинг навіть у разі досягнення домовленості з управління газотранспортною системою (ГТС) України не відмовиться від "Південного потоку".

Нагадаємо, в рамках газових переговорів Москва і Київ останнім часом обговорюють можливість створення "Газпромом" і "Нафтогазом" двох спільних підприємств, одне з яких одержало б контроль над ГТС України, а друге - над внутрішніми українськими газорозподільними мережами.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ раніше заявляв, що значущість української ГТС фактично девальвує як політично, так і економічно, - Росія будує газопроводи "Південний потік" і "Північний потік", а обсяги прокачування газу до Європи при цьому не збільшуються.

У свою чергу, глава адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН говорив, що українська ГТС стане збитковою в разі щорічного прокачування російського газу до Європи на рівні менш як 60 мільярдів кубометрів. У 2010 році українська ГТС прокачала в європейському напрямку 95,4 мільярда кубометрів російського газу - дві третини експорту "Газпрому" до далекого зарубіжжя. На транзиті цього обсягу чистий прибуток "Нафтогазу України" становить 1,3 мільярда доларів.

Керівництво України і раніше висловлювало занепокоєння планами Росії і країн ЄС почати будівництво "Південного потоку" і натомість пропонувало вкласти кошти в модернізацію українських газопроводів.

Навесні цього року О.МІЛЛЕР говорив, що одна третина газу по "Південному потоку", потужність якого становить 63 мільярди кубометрів, а введення планується на грудень 2015 року, поставлятиметься за новими контрактами, а дві третини припадуть на "старий" газ.

Довідка УНІАН. Проект "Південний потік" спрямований на диверсифікацію маршрутів експортних постачань російського газу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи. "Газпром", Eni, Wintershall Holding GMBH і EDF 16 вересня підписали угоду акціонерів морської ділянки проекту "Південний потік". Частки акціонерів розподілилися таким чином: "Газпром" - 50%, Eni - 20%, Wintershall Holding і EDF - по 15%. Для реалізації сухопутної частини проекту Росія підписала міжурядові угоди з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією.

У третьому кварталі 2011 року було завершено розробку зведеного техніко-економічного обґрунтування "Південного потоку", що об`єднав у собі ТЕО морської ділянки і ТЕО сухопутних ділянок, що проходять територією країн Південної і Центральної Європи. У зведеному ТЕО представлено основні технічні рішення щодо проекту з обґрунтуванням їх здійсненності, оцінки екологічної безпеки і заходів з охорони навколишнього середовища, оцінки економічної ефективності проекту з урахуванням капітальних і експлуатаційних витрат.

Передбачається, що газопровід складатиметься з чотирьох ниток по 15,57 мільярда кубометрів кожна, перша повинна бути введена в експлуатацію в грудні 2015 року, виведення на повну потужність (63 мільярди кубометрів) очікується до 2018 року. Початок будівництва заплановано на 2013 рік. Орієнтовна вартість створення газопроводу "Південний потік" становить 15,5 мільярда євро, 10 мільярдів з яких припадає на морську ділянку, а 5,5 мільярда - на сухопутну.