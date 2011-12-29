НФПУ: 2011 рік, на жаль, ввійде в історію

В українській історії 2011 рік відзначиться масштабним наступом на соціальні права українців та фактичною відмовою держави від своїх соціальних зобов’язань.

Про це йдеться у заяві Національного форуму профспілок України, підписаній його головою Мирославом ЯКІБЧУКОМ.

«Профспілки визначили чотири знакові тенденції, які окреслюють соціальну сферу українців за 2011 рік. Цими тенденціями є - збільшення прірви між багатими та бідними, підвищення цін на газ, електроенергію і житлово-комунальні тарифи, сумнівна пенсійна реформа, а також масштабний законодавчо підкріплений наступ на соціальні пільги українських громадян», - заявляють у НФПУ.

«За рік, що минає, в Україні посилилось соціальне розшарування, а також значно збільшилось число громадян, яких, за міжнародними нормами соціальної оцінки, можна вважати бідними. За даними НФПУ, у 2011 році відносно бідними є приблизно 55% населення. Ще 40% населення відчувають страх, що ось-ось опиняться у категорії бідняків. Водночас більше 2/3 національного багатства зосереджено у руках сотні сімей», - заявляє голова НФПУ, коментуючи Соціальні підсумки 2011 року.

Крім того, значно зросли витрати на першочергові потреби українців, наголошують у профспілках. Так, за рік, що минув, щомісячні житлово-комунальні витрати середньостатистичної української сім’ї, тобто сім’ї з трьох осіб, яка мешкає у стандартній двокімнатній квартирі, збільшилися у середньому на 170-200 грн., а витрати такої ж сім’ї, що живе у приватному будинку, – на 110-260 грн.

«Ключовою соціальною так званою «реформою» 2011 року стало те, що всі соціальні виплати і пільги у 2011 році, фактично, втратили свій законний, автоматичний характер і набули цілковитої залежності від суб’єктивної точки зору та особистих інтересів кількох десятків осіб у вищих ешелонах влади. Тепер, вже відповідно до закону про бюджет на 2012 рік, соціальні пільги надаватимуться не у відповідності до законів та Конституції, а в залежності від Кабміну, який сам вирішуватиме, скільки і коли обмежити, виплатити або не виплатити пенсію, надбавку до пенсії, соціальну допомогу, субсидію. Це вирішуватиметься нібито в залежності від наповнення бюджету. Такий підхід є фундаментальним порушенням не лише базових конституційних норм, а і самих принципів цивілізованого державного управління. 2011 рік став роком рейдерського наступу влади на соціальні права населення та соціальну сферу», - заявив М.ЯКІБЧУК.