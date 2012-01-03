Голову і депутата сільради взяли на мільйонному хабарі

У Криму правоохоронці затримали голову й депутата Ізобільненської сільської ради (район так званої Великої Алушти) за підозрою в одержанні майже 1 млн. грн. хабара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Криму.

«Посадовців було затримано 30 грудня минулого року при одержанні хабара за вирішення питання про виділення на території сільради трьох земельних ділянок площею майже півгектара», - сказано в прес-релізі.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України - «одержання хабара у великому розмірі».

«Депутата сільради заарештовано. Голові органу місцевого самоврядування термін утримання під вартою 2 січня продовжено до 10 діб», - повідомили в прокуратурі Криму.