Починається конкурс ”Телетріумф”

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розпочинає розгляд заявлених на конкурс „Телетріумф-2005” кращих програм і передач українських телекомпаній , які виходили в ефір упродовж 2005 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Окремим рішенням Національної ради затверджено склад експертної колегії (76 осіб).До неї увійшли відомі громадські діячі, фахівці телебачення, експерти, журналісти, продюсери. Серед них, зокрема, народні депутати України Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Юрій АРТЕМЕНКО, міністр культури і туризму України Ігор ЛІХОВИЙ, голова Всеукраїнського товариства „Просвіта” Павло МОВЧАН, директор інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир РІЗУН, голова Національної спілки журналістів україни І.Лубченко, керівник інтернет-видання „Телекритика” Наталія ЛІГАЧОВА.

Рішенням Національної ради визначено 19 номінацій.

Збір матеріалів для участі в конкурсі триватиме до 2 червня 2006 року. Матеріали подаються (надсилаються) до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за адресою: м. Київ, вул. Прорізна,2 „Телетріумф”.

Церемонія нагородження лауреатів „Телетріумфу-2005” відбудеться в столиці України 28 липня з трансляцією телеверсії по одному із загальнонаціональних телекананалів.

Повна інформація про VI премію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в галузі телебачення „Телетріумф” 2005 на сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.