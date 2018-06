У Каліфорнії роздали «Золоті глобуси»

У США в неділю, 15 січня, вручили премію Голлівудської асоціації іноземної преси (HFPA) "Золотий глобус". Як повідомляє Associated Press, церемонія пройшла в Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія.

Кращим фільмом 2011 року в категорії "драма" визнали картину "Нащадки" (The Descendants) Олександра Пейна. Приз за кращу режисуру одержав Мартін Скорсезе за фільм "Хранитель часу" (Hugo).

Кращим актором визнаний Джордж Клуні, що зіграв головну роль в "Нащадках". "Золотий глобус" як краща акторка одержала Меріл Стріп за роль у фільмі "Залізна леді" (The Iron Lady).

Приз у номінації "Краща комедія або мьюзикл" одержав "Артист" ("The Artist") Мішеля Хазанавічуса. За ролі першого плану в цій категорії "Золоті глобуси" одержали Мішель Уільямс, що зіграв у фільмі "Сім днів і ночей з Мерилін" (My Week With Marilyn), і Жан Дюжарден (Jean Dujardin), що виконав роль в "Артисті".