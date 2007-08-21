Ще одне дороге розлучення в Україні: дружина Мазепи вимагає $130 млн.

Вчора стало відомо, що Дніпровський районний суд Києва прийняв до розгляду позов Тетяни Зданевич до свого чоловіка — власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи — про розлучення і розподіл майна. Пані Зданевич розраховує на половину корпоративних прав і активів компанії, що, за її підрахунками, становить $130 млн. На думку пана Мазепи, це дурниці.

Позовна заява Тетяни Зданевич про розлучення і розподіл майна з Ігорем Мазепою була подана до Дніпровського районного суду Києва ще минулого тижня, але тільки вчора факт її реєстрації адвокат пані Зданевич Сергій Антонов підтвердив офіційно. Він повідомив, що його підзахисна претендує на 50% «корпоративних прав і активів» компанії, оскільки Concorde Capital була заснована під час шлюбу, зареєстрованого в 1999 році.

На офіційному сайті компанії вказано, що Ігор Мазепа заснував компанію «спільно з партнерами» у вересні 2004 року. За інформацією джерела, близького до Concorde Capital, після того, як партнер Джон Девід Саггітт продав панові Мазепі свої 10% в статутному фонді, той став повноправним власником компанії. За даними фондової біржі «Перша фондова торгова система», в 2006 році Concorde Capital зайняв друге місце за обсягами торгів на ринку акцій — 936 млн. грн.

У своєму позові Тетяна Зданевич посилається на інформацію тижневика «Контракти». Згідно однієї з публікацій, дохід Concorde Capital в 2006 році склав $260 млн. Відповідно, вона планує одержати $130 млн.

Пані Зданевич розповіла, що причиною розлучення стало «серйозне захоплення Ігоря Мазепи популярним серед підприємців ученням „онтопсихологія”» (напрям сучасної психології, практичною метою якого є індивідуалізація і відповідність людини власній «внутрішній суті»). За її словами, воно і привело до «погіршення сімейних відносин, вплинуло на психологічний стан і людські якості чоловіка». Пані Зданевич приписує онтопсихології навіть «тоталітаризм і окультну техніку».

Втім, розпитати Ігоря Мазепу про його захоплення, а також про долю активів компанії вчора не вдалося. «Дурниці я не коментую», - заявив власник Concorde Capital.

Суд Ігоря Мазепи і Тетяни Зданевич стане другим великим процесом по розподілу майна цього року. У липні колишня дружина Дмитра Фірташа Марія Фірташ (Калиновська) подала до Печерського суду позов з вимогою визнати недійсним підписану нею угода про розподіл майна. Марія Фірташ збиралася довести своє право володіння половиною активів Group DF (оборот $4,6 млрд). Проте суд позов не задовольнив, а Високий суд правосуддя Британських Віргінських островів відхилив всі її претензії на отримання інформації про активи колишнього чоловіка.

Коммерсант-Украина