Присяжнюк: податковий борг вдалося звести до нуля

За ініціативи голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА відбулося перше у цьому році засідання регіонального Комітету з економічних реформ, на якому обговорювалися результати роботи у 2011 році щодо легалізації виплати заробітної плати, скорочення заборгованості з платежів до бюджету і сплати єдиного внеску до Пенсійного фонду України та перспективи збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок поліпшення бізнес-клімату в області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КОДА, на засіданні були присутні прокурор Київської області Михайло ВИТЯЗЬ, голова податкової адміністрації у Київській області Олег НІЗЕНКО та начальник управління податкової міліції Володимир НЕСТОРЕНКО.

Усім головам райдержадміністрацій та мерам міст було доручено за результатами перевірок сформувати перелік підприємств, що допустили ріст податкового боргу та провести з ними відповідну роботу.

«У минулому році нам вдалося звести податковий борг до нуля, але цього мало. Ми повинні працювати над тим, щоб державна казна постійно наповнювалася», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК, додавши також, що запорукою успіху є плідна співпраця влади та приватного сектору.