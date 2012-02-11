Учасники взяття заручника в Києві отримали викуп у 2 млн. доларів

Слідчим управлінням МВС України в місті Києві порушено кримінальну справу щодо семи осіб, які у жовтні 2011 року захопили в заручники місцевого жителя та отримали за його звільнення 2 млн. доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, справу порушено за ч. 2 ст. 147 і ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Шестеро членів групи перебувають під вартою. Місцезнаходження ще одного учасника злочину встановлюється. Досудове слідство у справі триває.