Україна дає 1 млн. грн. на пам’ятник жертвам Голодомору у Вашингтоні

На проведення заходів щодо створення пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років у Вашингтоні (США) Україна виділить 1 млн. 130 тис. грн.

Відповідний пункт міститься у постанові № 102 від 8 лютого 2012 року «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України», яку розміщено на офіційному сайті уряду.

Крім того, згідно із розпорядженням, МЗС спрямовуватиме бюджетні кошти, серед іншого, на фінансування проектних, підготовчих та ремонтно-реставраційних робіт павільйону “Зємлєдєліє” на території Всеросійського виставкового центру в Москві - 2 млн. 398 тис. грн.

На надання фінансової підтримки українським громадам за кордоном у забезпеченні ними випуску періодичних видань, підготовки та випуску теле- та радіопрограм, публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном, підтримання Інтернет-ресурсів таких громад передбачено 332,2 тис. грн.

Водночас як допомогу українським громадам в організації та проведенні за кордоном науково-освітніх заходів, а також на проведення за кордоном культурно-мистецьких заходів буде виділено по 50 тис. грн. На надання фінансової підтримки українським школам за кордоном - 15 тис. грн.

В той же час на забезпечення функціонування веб-сайтів МЗС та закордонних дипломатичних установ України з розміщенням інформації іноземними мовами для популяризації України на міжнародному рівні буде виділено 100 тис. грн.