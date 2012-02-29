ЗМІ просять передчасно «не очорняти» трансплантологів

Управління охорони здоров`я Миколаївської обласної державної адміністрації стурбоване передчасними висновками, які у великій кількості з`явилися в ЗМІ з приводу затримання співробітників Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Про це повідомив начальник прес-центру Управління охорони здоров`я Миколаївської ОДА Юрій БАГРЯНЦЕВ сьогодні на прес-конференції в Миколаївському обласному центрі здоров`я.

Зокрема, він повідомив про те, що Обласним бюро судово-медичної експертизи в 2003 році було укладено договір з державним підприємством «БІОІМПЛАНТ». Є постанова Кабінету міністрів України від 18 лютого 2006 року №164, яка містить перелік того, чим може займатися бюро. До цього переліку входить, зокрема, і витягання анатомічних матеріалів для виготовлення біоімплантантів.

«Це є законодавчо визначеною діяльністю, - наголосив Ю.БАГРЯНЦЕВ. – Вважаю за необхідне також відзначити, що трансплантологія передбачає роботу з живими органами і тканинами».

За словами Ю.БАГРЯНЦЕВА, в даний час Управління охорони здоров`я Миколаївської ОДА не одержувало жодних офіційних звернень, запитів чи розпоряджень з приводу затримання співробітників Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи. Начальник бюро СМЕ в даний час перебуває у відпустці.

При цьому Ю.БАГРЯНЦЕВ відзначив, що Управління охорони здоров`я Миколаївської облдержадміністрації стурбоване передчасними висновками, які у великій кількості з`явилися в ЗМІ.

Він повідомив, що після проведення перевірки і аналізу фактів, викладених у ЗМІ, Управлінням охорони здоров`я буде надана інформація з цього питання. «У разі встановлення порушень винні будуть покарані відповідно до чинного законодавства, на чому наголосила особисто начальник Управління охорони здоров`я Миколаївської облдержадміністрації Світлана ХОТІНА», - відзначив Ю.БАГРЯНЦЕВ.

Як повідомляв УНІАН, СБУ 28 лютого повідомила, що 24 лютого співробітники Служби безпеки України затримали членів організованого злочинного угруповання з числа співробітників Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи (МОБСМЕ) під час завантаження анатомічних матеріалів в автомобіль для подальшого транспортування. При огляді автомобіля також були виявлені конверти з великими сумами грошей, призначених судмедекспертам, причетним до незаконного вилучення анатомічного матеріалу.

СБУ встановила, що в січні 2011 працівники МОБСМЕ без отримання відповідної ліцензії Міністерства охорони здоров`я, всупереч чинному законодавству вилучали у донорів-трупів анатомічні утворення, тканини, їх компоненти і фрагменти для подальшого незаконного продажу з метою виготовлення біоімплантантів.

Користуючись тяжким морально-психологічним станом родичів померлих, працівники бюро одержували від них дозвіл на зняття анатомічних матеріалів обманом: заздалегідь повідомлялося про необхідність вилучення лише невеликої частини тканини у померлого, а фактично вилучалося від 20 до 50 фрагментів. Іноді такі згоди отримували у сторонніх осіб, а до документа вносилися неправдиві відомості про ступінь спорідненості особи, яка дала згоду.

За рішенням прокуратури слідчим відділом управління СБУ в Миколаївській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину за ч. 4 ст. 143 Кримінального кодексу України за фактом незаконної торгівлі органами або тканинами людини (карається позбавленням волі до 5 років).

В даний час проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії зі встановлення обставин скоєння злочину, а також усіх причетних до цього осіб, повідомляє прес-центр СБУ.