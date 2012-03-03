У рейтингу найбрудніших міст України - несподівані фаворити (карта)

У лідери міст з найбільш забрудненим повітрям вирвався Ужгород – це західноукраїнське місто опинилось на другому місці за індексом забруднення атмосфери. Вищий, ніж у Ужгорода, цей показник лише в Маріуполі. На третьому місці – Горлівка з Донецької області.

Про це свідчать дані, які надала Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) Міністерства з надзвичайних ситуацій "Українській правді. Життя".

Ця державна установа відстежує стан повітря у 53 українських містах. Рейтинг найбільш забруднених вираховується за індексом забруднення атмосфери (ІЗА).

Традиційно до списку міст з найгіршим повітрям потрапляють міста з промислового сходу. У Центральній геофізичній обсерваторії зауважують, що у цьому регіоні і досі стан повітря найгірший.

Адже тут в одному місті – Горлівці рівень забруднення оцінювався, як дуже високий, в 10 містах рівень забруднення оцінювався як високий – Слов’янськ, Макіївка, Донецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Краматорськ, Луганськ, Дзержинськ, Єнакієве, Сєверодонецьк.

У Південному регіоні дуже високий рівень забруднення повітря спостерігався в Маріуполі і Одесі, високий – у Запоріжжі, Армянську, Красноперекопську, Миколаєві, Ялті.

У центральному регіоні найбільш забрудненими були Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Кривий Ріг.

Курортна Одеса теж має дуже високий показник забруднення повітря і у рейтингу - на четвертому місці. На заході до числа дуже забруднених міст відносились Ужгород і Рівне, забруднених – Луцьк.

Високий рівень забруднення в цих містах обумовлено, головним чином, значними концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, бенз(а)пірену, фтористого водню, оксиду вуглецю, завислих речовин.

Еколог, координатор програми зі зміни клімату Національного екологічного центру України Христина Рудницька у коментарі "Українській правді. Життя" пояснює, що на рівень забруднення атмосфери в різних містах та регіонах впливають різні чинники, основні з яких викиди забруднюючих речовин та парникових газів від автотранспорту та промисловості.

"Викиди від автотранспорту в містах є основним джерелом забруднюючих речовин в атмосфері, вони постійно зростають як в Україні так і в цілому світі. До того ж викиди від автотранспорту є найбільш важко регульованими. Наприклад, в багатьох країнах діє диференційний податок на автотранспорт та податок на паливо. Головна мета таких політик - стимулювати власників купувати найбільш енерегоефективні автівки, менше користуватись приватними авто, більше громадським транспортом, потягами. В Україні поки що відсутні політики, що регулюватимуть зменшення викидів від автотранспорту, але вони вже конче необхідні", - додає Рудницька.