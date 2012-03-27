Будувати четверту лінію метро у Києві запропонують інвесторам

Інвестиційний проект будівництва четвертої лінії метрополітену буде винесено на перший Київський інвестиційний форум.

Як повідомляє прес-служба КМДА, нова лінія метрополітену є пріоритетом модернізації транспортної інфраструктури столиці до рівня міжнародних стандартів, як це заплановано ініціативою «Першокласна інфраструктура» Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Четверта лінія метрополітену дозволить вирішити транспортну проблему для близько 500 тис. мешканців лівобережних районів Києва (Деснянського та Дніпровського). Зокрема, житлових масивів Воскресенський, Райдужний, Вигурівщина-Троєщина, а також забезпечить швидкий транспортний зв’язок цих районів із правобережною частиною міста. Лінія складатиметься з двох дільниць: дільниці від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» з відгалуженням у напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина і дільниці від станції «Вулиця Милославська» до станції «Проспект Ватутіна».

Нова лінія буде забезпечена новими комфортабельними вагонами метро та високотехнологічним устаткуванням з високим рівнем інновацій, зокрема, в плані енергозбереження. Лінія метро складатиметься із 12 станцій, пасажиропотік сягатиме 40,8 тис. осіб на годину.

Вартість будівництва – орієнтовно 11 212 млн. грн., із яких на зведення першої дільниці потрібно 6 972 млн. грн., другої – 4 239 млн. грн. Нова лінія, окрім того, що суттєво покращить транспортне сполучення, матиме і соціальний ефект, адже буде створено близько 2,5 тис. робочих місць.

«В умовах постійного росту населення столиці та підвищення темпів розвитку міста постійно зростає потреба в забезпеченні сучасним громадським транспортом. Метрополітен – це екологічно чистий, швидкісний та комфортний вид міського пасажирського транспорту з найбільш високою провізною спроможністю. Ця ініціатива потребує великого обсягу інвестицій, тож було прийнято рішення запропонувати долучитися до цього проекту інвесторам на умовах державне-приватного партнерства», – заявив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

Схемою співпраці передбачено, що інвестор відповідатиме за фінансування, будівництво, закупівлю обладнання та оперативне управління процесом, а міська влада – за вирішення земельних питань, надання активів, регулювання тарифів та контроль за виконанням інвестором своїх обов’язків перед громадою Києва.

Нагадаємо, перший інвестиційний форум, організований Київською міською державною адміністрацією, Фондом «Ефективне управління» та світовим виданням Financial Times, відбудеться 29 березня 2012 року.