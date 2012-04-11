Україна вшанувала жертв фашистських концтаборів

У Києві відбулися загальноміські заходи із відзначення Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за участю керівництва міста ритуал пам’яті відбувся у Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр». У покладанні квітів до пам’ятного знаку «Пам’ять заради майбутнього» Меморіалу пам’яті загиблих у Бабиному Яру та до пам’ятника загиблим у колишньому концтаборі «Сирецький» також взяли участь колишні в’язні концентраційних таборів, члени громадських організацій, а також учні загальноосвітніх навчальних закладів столиці.

Після завершення ритуалу пам’яті відбувся поминальний обід.

За інформацією Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці, сьогодні у Києві проживає більше 2 тис колишніх в’язнів концентраційних таборів. Крім того, з управлінням у активно співпрацюють 4 міські громадські організації, а також численні відділення всеукраїнських об’єднань, які опікуються актуальними проблемами жертв нацистських переслідувань.

У Луцьку сьогодні відбулися заходи до Міжнародного дня звільнення в’язнів фашистських концтаборів.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради, представники влади, політичних партій та громадських організацій, підприємств та установ, жителі міста поклали квіти до стели «Жертвам нацизму» на меморіальному комплексі «Вічна Слава».

Священики Української православної церкви відслужили панахиду за загиблими.

Крім того, у приміщенні Волинського краєзнавчого музею пройшла зустріч колишніх в’язнів фашистських концтаборів з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної ради та Луцької міської ради.

У Львові, як передає кореспондент УНІАН, вшанування пам’яті жерв нацистів пройшло на території Цитаделі - колишнього табору „Шталаг-328”, де під час Другої світової війни перебувало близько 500 тисяч військовополонених різних національностей, кожен четвертий з яких – українець (понад 150 тисяч в'язнів тут загинуло і досі лежать у братських могилах на території Цитаделі).

Представники влади і громадськості поклали квіти до меморіального хреста, встановленого на території колишнього концтабору, після чого представники християнських конфесій провели чин панахиди.

Наказом Міністерства культури територія Цитаделі з усіма будівлями занесена до Державного реєстру пам'яток України.

Сьогодні заходи з нагоди Міжнародного дня визволення в'язнів нацистських концтаборів пройшли також на території колишнього Львівського гетто і Янівського табору у Львові.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів щорічно відзначається 11 квітня за ініціативи Організації Об'єднаних Націй.

У роки Другої світової війни на території сучасної України німецькими загарбниками було створено 150 концтаборів, у яких загинули тисячі людей.