ЗМІ: Через проблеми з Грецією отримати візи стане ще складніше

Заява глави МВС Німеччини Ханса-Петера Фрідріха про необхідність введення тимчасового прикордонного контролю всередині Шенгенської зони не стала несподіванкою, пишуть «Комментарии».

Незадоволення європейських «важкоатлетів» занадто прозорими кордонами з Грецією і частково з Італією зріло давно. Однак ніхто не очікував такого жорсткого виступу глави МВС після зовсім свіжої доповіді заступника офіційного представника уряду ФРН Георга Штрайтера, в якому він заявляв про відданість Німеччини ідеалам ЄС, в цілому, і вільному пересуванню між державами, зокрема.

Однак репліка німецького міністра внутрішніх справ прозвучала практично в унісон з недавніми заявами президента Франції Ніколя Саркозі, який в запалі передвиборної боротьби запропонував «тимчасовими заходами» не обмежуватися, а повернути повноцінний прикордонний контроль на французькому кордоні.

Але, незважаючи на втому від нелегальних мігрантів, переважна більшість європейських політиків відмовлятися від шенгенських угод не готова. Оптимістично налаштовані діячі сподіваються на позитивні результати «сто першого останнього попередження», зробленого Афінам на початку березня на зустрічі глав урядів Австрії, Греції, Німеччини та Нідерландів. Греція, через кордони якої щорічно, за різними оцінками, просочується від 100 до 180 тис. нелегалів, що становить до 90% від загального потоку, пообіцяла радикально виправити ситуацію вже до червня.

Німеччина, Австрія та Фінляндія тим часом обговорюють можливість відновлення прикордонного контролю для прибуваючих з Греції. Поки таке рішення не прийнято, але, за словами очевидців, в німецьких аеропортах почастішали поліцейські перевірки пасажирів грецьких бортів.

Для самої Греції, принаймні, в найближчій перспективі, виключення з Шенгенської зони може виявитися не такою вже і страшною загрозою. Афіни, що прийняли рішення вдарити по фінансовій кризі збільшенням туристичного потоку, отримають можливість скасувати або довести до стану простої формальності візовий контроль для приїжджих з багатьох країн, у тому числі з Росії та Україні.

У свою чергу для Шенгенської зони відмова від Греції буде рівносильне визнанню, що Єдина Європа впала під напливом мігрантів так само, як свого часу Римська імперія під ударами варварів. З очевидними наслідками начебто подальшого зростання ксенофобії і остаточного краху політики мультикультуралізму. Тим більше що на Греції цей процес не зупиниться. Іммігранти чинитимуть все більший тиск на економіки та соціальні служби периферійних країн ЄС, що лише посилить і без того чималий дисбаланс в економічному розвитку союзу в цілому і в кінцевому рахунку поставить під питання долю єврозони.

Можна припустити, що для уникнення цього апокаліптичного сценарію ЄС прийме комплекс жорстких заходів по контролю транскордонного руху. Причому під тиском громадської думки і просто бюрократичного прагнення перепильнувати ці заходи аж ніяк не завжди будуть адекватні загрозі. Для Києва такий поворот загрожує якщо не остаточним зривом, то нескінченним затягуванням процесу лібералізації візового режиму, не кажучи вже про його скасування. Просто тому, що уряди провідних членів ЄС розглядатимуть таке «закриття» як умова виживання союзу.