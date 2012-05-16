США готові допомогти у перенавчанні українських прокурорів і суддів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це заявив Посол США в Україні Джон Теффт під час зустрічі з міністром юстиції України Олександром Лавриновичем.

«Дуже важливо не лише виписати правила, що відповідають західним та загальноєвропейським стандартам, але й забезпечити їх правильне правозастосування», - наголосив посол.

Також, як зазначив присутній під час зустрічі заступник державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці Томас Меліа, на сьогодні основне завдання України – змінити розуміння, як у суспільстві, так і в державних органах щодо того, як працюватиме нове кримінально-процесуальне законодавство.

Сторони обговорили подальші кроки, які здійснюватиме Україна у зв‘язку з ухваленням нового Кримінально-процесуального кодексу.

За словами Т.Меліа, західними експертами фіксуються численні скарги на діяльність органів прокуратури України. При цьому він наголосив, що йдеться не про окремих людей, які працюють в прокуратурі, це критика системи, що існує на сьогодні.

У цьому зв‘язку ОЛавринович поінформував представників американської сторони про початок роботи над новою редакцією закону про прокуратуру. За словами міністра, вже до кінця поточного місяця має відбутися попередня зустріч експертів з цього приводу для вироблення спільної позиції щодо концептуальних положень майбутнього законопроекту. Новий закон про прокуратуру покликаний вирішити багато питань, які пов‘язані, проте лежать за межами нового кримінально-процесуального законодавства.

За словами міністра юстиції України, найімовірніше ухвалення цього закону стане можливим не раніше початку роботи Верховної Ради наступного скликання.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Кримінальний процесуальний кодекс України у ніч на 13 квітня.

Парламент розглядав у другому читанні проект КПК чотири дні, починаючи з 10 квітня. Проте, якщо 10 і 11 квітня засідання ВР оголошувалися закритими, то пленарне засідання, яке почалося о 10.00 12 квітня, завершилося тільки 13 квітня близько 4.10 ранку.

Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок.

Опозиція заявила, що КПК ухвалено з порушеннями.

Громадськість закликала Президента не підписувати КПК через порушення процедури його ухвалення.

14 травня Президент України Віктор Янукович підписав Кримінальний процесуальний кодекс.

КПК передбачено, що він набуде чинності через півроку після підписання.