Експерт: Тарифною політикою НКРЕ тиснуть на окремі підприємства

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив колишній заступник міністра промислової політики України Володимир Грановський, коментуючи проект постанови НКРЕ «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електроенергії, диференційованих за ступенями напруги».

За словами екс-заступника міністра, зміна критеріїв, за якими промислові підприємства відносяться до того чи іншого класу споживачів електроенергії, запропонована НКРЕ, може привести до невиправданого зростання ціни електроенергії для електросталеплавильних підприємств. «Особливо гостро ця проблема може постати перед феросплавними заводами, які, безперечно, відносяться до електросталеплавильних підприємств. Запорізький завод феросплавів вже виведений з 1-го класу споживачів електроенергії, що спричинило різке скорочення виробництва на підприємстві. Наступним може стати Стахановський феросплавний», - припустив В.Грабовський, і додав: «Влада просто не розуміє, що робить. Збереження робочих місць і підвищення податкових відрахувань від працюючих підприємств до бюджету — ось основний критерій оцінки ефективної роботи влади. Ми ж бачимо, що сьогодні застосовується принцип — якщо це не «наше» підприємство, воно має стояти. При такому підході українська економіка приречена».

В.Грановський також нагадав, що в США і країнах ЄС для електрометалургійних заводів встановлюються спеціальні тарифи на електроенергію. «В Україні ж, навпаки, створюють такі умови, за яких електрометалургійні підприємства просто неспроможні працювати рентабельно», - сказав експерт.

При цьому він ще раз зазначив, що тарифна політика використовується як важіль тиску на «непідконтрольні» нинішній владі промислові групи. «У мій час держава, незалежно від того, кому належало підприємство, захищала інтереси його працюючих, розуміючи, що люди, які працюють на підприємстві, завтра підуть на вибори і висловлять своє ставлення до чинної влади. Сьогодні ж пани з НКРЕ відстоюють виключно інтереси енергогенеруючих компаній, діючи дуже недалекоглядно», - переконаний В.Грановський.

Підсумовуючи сказане, він висловив думку, що ті, хто сьогодні лобіює підвищення тарифів на електроенергію для феросплавних підприємств, одночасно нарощують імпорт феросплавів в Україну.

Довідка УНІАН. 12 квітня цього року НКРЕ опублікувала проект постанови «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електроенергії, диференційованих за ступенями напруги». Виходячи з нових критеріїв, перестануть відноситися до споживачів 1-го класу і перейде до споживачів 2-го класу ряд великих українських підприємств. На думку експертів, зокрема, це може стосуватися ПАТ «Шосткінський завод хімічних реактивів», АТ «Донецький електрометалургійний завод» і ПАТ «Стахановський завод феросплавів», в результаті тариф на електроенергію для цього підприємства збільшиться майже на 30%.

ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) впродовж багатьох років відносилося до 1-го класу споживачів електроенергії. Проте з 1 січня 2011 р. завод був переведений на 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс на 35%. В результаті підприємство було змушене скоротити виробництво і звільнити 1,4 тис. чоловік.