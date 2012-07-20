Порошенко: 2 мільярди за євробонди поповнять золотовалютні резерви

15:14, 20 липня 2012
Суспільство
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Кошти в 2 млрд дол., отримані від розміщення 17 липня євробондів, підуть на поповнення золотовалютних резервів.

Порошенко розповів про цілі запозичень

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко заявив у п'ятницю, 20 липня, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ці 2 мільярди поповнять золотовалютні резерви», - сказав П.Порошенко.

При цьому П.Порошенко зазначив, що обсяг портфеля бажаючих придбати єврооблігації становив 6 млрд дол., проте, було ухвалено рішення розмістити облігації на 2 млрд дол.

П.Порошенко відзначив, що розміщення єврооблігацій ніяк не пов'язано з погашенням кредитів ВТБ.

«Нам нічого з ВТБ врегулювати не потрібно. У нас із ВТБ все врегульовано», - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, що в червні ц.р. голова правління російського «Внешторгбанка» (ВТБ) Андрій Костін повідомив, що Україна в липні випустить єврооблігації в рамках рефінансування частини боргу перед ВТБ.

У червні Міністерство фінансів України здійснило платіж на суму 1 млрд дол. за кредитом «Внешторгбанка» Росії.

Згідно з угодою, підписаною 31 травня, Україна повинна погасити половину кредиту ВТБ на загальну суму 2 млрд дол., другу половину пролонговано до 2014 року.

23 травня міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко заявив, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 млрд дол. для погашення кредиту ВТБ.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 мільярди доларів США із прибутковістю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.

Нагадаємо, 13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом, у зазначений період планується здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, із яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Обсяг виплат із погашення держборгу в третьому кварталі становитиме 17,6 млрд грн.

 

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