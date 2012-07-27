Центр Києва треба виділити в особливий район

Його межі якого включатимуть усю історичну частину міста з найважливішими пам’ятками, а специфічний статус захищатиме цю структурну одиницю від зазіхань забудовників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

“Моя думка така, для того, щоб змусити законодавство працювати, треба як мінімум почати з того, що провести певну реформу в Києві – створити окремий адміністративний округ, можливо, на основі Печерського району, приєднавши до нього частину Шевченкіувського району, трошки Подільського району, трошки, можливо, Голосіївського, і створити один, наприклад, Старокиївський район. Як тільки ми бачимо, що щось відбувається у цьому районі, зразу ми говоримо, що тільки за згодою Верховної Ради будь-яке будівництво, будь-які роботи. Тобто надати цьому округу чи району особливий статус і надати йому специфічні функції законодавчі”, - сказав О.Бригинець.

За словами депутата, перший заступник голови цього району повинен відповідати не за бюджет, не за фінанси, а саме за пам’ятко-охоронні функції.

Структура цього округу чи району має бути іншою, ніж зараз у районах столиці, впевнений О.Бригинець. Зокрема, вона повинна бути простою і прозорою, щоб унеможливити шляхи обійти законодавство.

О.Бригинець заявив, що на сьогодні відповідальною за ситуацію із Софією Київською і Києво-Печерською Лаврою є не тільки столична влада, але й Верховна Рада України.

“Можна було б звинувачувати тільки Київраду та київську владу. Так, київська влада така-сяка - це правда, але всі земельні ділянки, які є особливо цінними землями, які знаходяться в охоронній зоні, можуть бути виділені тільки за згодою Верховної Ради. Так передбачає законодавство. Верховна Рада ніяким чином на це не впливає зараз. Тобто те, що відбувається, це і вина Верховної Ради, яка не стежить за тим, що особливо цінні землі виділяються київською владою незаконно”, - сказав О.Бригинець.

Він наголосив на “глобальній проблемі”, яка існує в Києві – створення нових “гарячих точок”. “Кожна сесія дає нові й нові майбутні “гарячі” точки, тобто то продають будинок із дозволом перебудовувати його, то ділянку під забудову в охоронній зоні. На останній сесії 3 чи 4 таких точки було”, - сказав О.Бригинець.

Він повідомив, що ЮНЕСКО на останній сесії, що відбулася у Санкт-Петербурзі, “знову Україні дала достатню кількість зауважень” щодо збереження своїх пам’яток.

“І знов ми сподіваємось, що влада зверне на це увагу”, - сказав О.Бригинець.