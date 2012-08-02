Набирає обертів скандал із Консульством Польщі в Луцьку

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомив один із авторів статті в газеті GazetaPolskaCodziennie про корупцію у цьому консульстві Лешек Мішяк.

Співрозмовник агентства зауважив, що журналісти почали розслідувати цю справу ще з березня цього року та двічі зверталися по коментар до Міністерства закордонних справ Польщі, яке не підтвердило інформацію про розслідування справи проти польських консулів в Україні.

Водночас, за його даними, слідство, починаючи з 2011 року, проводить прокуратура міста Бельсько-Бяла на півдні Польщі.

Л.Мішяк сказав, що про справу він та колега дізналися від працівника польського МЗС, котрий багато років працює у консульстві в Луцьку.

Журналіст зауважив, що злочинна група за час своєї діяльності могла видати тисячі віз, додавши, що аналогічні групи можуть діяти в інших польських консульствах в Україні, зокрема, у Львові, яке традиційно видає близько половини усіх виданих українцям польських віз.

Співрозмовник агентства сказав, що за свою майже тридцятирічну кар'єру журналіста не пам'ятає випадків організації консульськими працівниками груп з нелегальної видачі віз.

"Можливо, МЗС виявляв таких людей під час своїх внутрішніх перевірок, але про це не було відомо публічно", - сказав Л.Мішяк.

Він не спрогнозував, як можуть покарати працівників консульства за нелегальну видачу, зауваживши, що цю справу має детально дослідити прокуратура та направити відповідні матеріали до суду.

"Нашим завданням як журналістів було поінформувати про цю справу", - сказав Л.Мішяк.

Як повідомляв УНІАН, польська GazetaPolskaCodziennie з посиланням на власні джерела у Луцькому консульстві повідомила про організацію низкою її працівників злочинної групи, що займалася нелегальною видачею віз особам, яким заборонено в'їзд до Шенгенської зони. Ця група могла бути замішана у торгівлі дітьми.

"Група, зокрема, займалася нелегальною видачею віз повіям, а може й торгівлею дітьми", - писала газета, зауважуючи, що нею керували колишні працівники комуністичних спецслужб.

Співрозмовник газети також зауважив, що українська та німецька поліція проводять спільне розслідування у справі затриманих у Німеччині повій, котрі у більшості випадків мали польські візи, видані консульством у Луцьку.

За даними джерела газети, у справі замішані щонайменше троє працівників консульства, серед яких консул.

У самому Консульстві Польщі у Луцьку УНІАН сказали, що не коментуватимуть звинувачень на адресу його працівників у нелегальній видачі віз українцям до повернення генерального консула Марека Мартінека з відпуски 6 серпня.

Довідка УНІАН. Консульство Польщі у Луцьку традиційно займає друге місце за кількістю виданих українцям віз після консульського представництва у Львові. Торік польські консульства видали українцям 570 тисяч віз (2010 р. - 450 тисяч).

Польща видає українцям найбільше віз серед усіх 26-ти держав, що входять до Шенгенської зони, до якої країна приєдналася наприкінці 2007 року.