Табачник: якщо знайдемо порушення, студентських квитків не видамо

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу у Кабінеті міністрів України.

Д.Табачник наголосив, що повідомлення про прийом на навчання у «другій-третій хвилі» вступної кампанії студентів, які мають не найвищі бали, а тих, хто швидше приніс оригінали документів, ретельно перевірятимуться. «Якщо є такі факти – це грубе порушення», - наголосив він.

Водночас, за словами Д.Табачника, у разі виявлення випадку, що хтось вчасно подав заяву, але не був зарахований, міністерство скасує або змінить відповідний наказ вишу.

«Оскільки у нас весь вересень є на видачу студентських квитків, я вам обіцяю, що ми при таких випадках просто і наказ скасуємо, і не видамо студентський квиток», - наголосив він.

Також Д.Табачник підкреслив, що не оголошував «четвертої хвилі» зарахування до вишів. «Це не «четверта хвиля» - це спроба найбільш талановитих дітей не втратити на природничих і математичних напрямах підготовки», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня Міністерство освіти і науки, молоді та спорту у зв’язку з ситуацією, що склалася через невиконання плану держзамовлення вищими навчальними закладами різних рівнів, своїм листом дозволило продовжити термін прийому оригіналів документів до 15 серпня 2012 р.

За даними прес-службі Громадянської мережі «Опора», на ті напрями, на які залишилися вільні місця після третьої хвилі рекомендованих до зарахування, ВНЗ будуть приймати оригінали документів до 15 серпня 2012 р. Абітурієнтам, які не потрапили у третій список, але були близько до нього, повинні звернутися до навчального закладу і поцікавитися, чи є вакантне місце на той напрям підготовки, на який вони подавали заяву та документи, і чи є у них шанси вступити на місця держзамовлення відповідно до їхнього конкурсного балу.

Окрім цього, до 25 серпня 2012 р. було дозволено приносити оригінали документів на контрактну форму навчання не лише на ті напрями підготовки, на які вступник подав документи до 31 липня, а й на інші. Проте це можна робити лише в межах одного навчального закладу та на напрями з однаковими конкурсними предметами.

Лист міністерства має рекомендаційний характер.