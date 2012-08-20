У справі про вбивство 5 працівників банку почали зачитувати обвинувальний висновок

Сьогодні у Ворошиловському районному суді Донецька представник державного звинувачення - прокурор відділу участі прокурорів у кримінальному судочинстві Тетяна Попова почала оголошення обвинувального висновку у справі про вбивство п'яти співробітників «ПриватБанку», скоєне 29 грудня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в невеликому залі судових засідань зібралися численні родичі й загиблих, і обвинувачених, представники прокуратури, п'ять адвокатів обвинувачених, а також журналісти і телеоператори.

До залу суду під конвоєм були доставлені п'ятеро обвинувачених. Родичі потерпілих прийшли на засідання знову з квітами і фотографіями загиблих, знімки вони розгорнули убік обвинувачених.

Судове засідання почалося на півгодини пізніше наміченого - о 13:35 і тривало до 15:30. Головуючий в суді суддя Станіслав Кутья на початку засідання ознайомив як підсудних, так і потерпілих з їхніми правами.

Потім перед оголошенням обвинувального висновку цієї кримінальної справи, що налічує 19 томів, Т.Попова попросила суд про об'єднання в одне провадження з цією справою ще однієї справи, яка в даний час слухається стосовно одного з головних обвинувачених – Максима Рудичева. Т.Попова пояснила, що стосовно М.Рудичева з березня 2007 року порушено ще одну кримінальну справу, пов'язану з ДТП, і слухання шодо неї ще тривають.

Коли судді відправилися до дорадчої кімнати для ухвалення рішення з цього клопотання, прокурор пояснила журналістам, що з п'яти підсудних головні фігуранти, які брали участь в розбійному нападі на банківське відділення і вбивстві його співробітників, - це М.Рудичев і Сергій Ломака. Ці підсудні обвинувачуються у скоєнні злочину, передбаченого ст. 115 ч.2 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція цієї статті передбачає максимальне покарання – довічне ув’язнення. Решта троє підозрюваних, які проходять у цій кримінальній справі – Сергій Ширін, Віталій Демченко і Олександр Слива, за словами Т.Попової, є співучасниками злочину і обвинувачуються в незаконному придбанні, реалізації зброї, у привласненні та розтраті чужого майна, в розкраданні устаткування. З п'яти підсудних, тільки двоє не мали судимості, а С.Ломака раніше був засуджений до 10 років, В.Демченко – до 11 років, але вони були звільнені умовно-достроково.

Порадившись, суд задовольнив клопотання прокурора і об'єднав попередню справу стосовно М. Рудичева в одне провадження з нинішнім.

Потім за узгодженням зі всіма учасниками судового процесу Т.Попова почала зачитувати відразу результативну частину обвинувального висновку, оскільки вона викладена на 240 сторінках.

В обвинувальному висновку було сказано, що М.Рудичев працював у приватному підприємстві, яке встановлювало системи відеоспостереження в багатьох відділеннях банків у Донецькому регіоні. З висновку виходить, що він у змові з О.Сливою частково викрадав устаткування, деталі устаткування (жорсткі диски, вінчестери, відеореєстратори тощо), що не дозволяло системам відеоспостереження повною мірою виконувати свої функції.

«Із 8 по 10 грудня 2011 року, здійснюючи монтаж устаткування систем відеоспостереження у відділенні з обслуговування VIP-клієнтів Донецького відділення «ПриватБанку», обвинувачені умисно не встановили призначені для установки відеореєстраторів два жорсткі диски, які вони продали, у зв'язку з чим виключалася фізична можливість архівації запису з камер відеоспостереження, встановлених ними ж в цьому відділенні банку», - заявила Т.Попова. Також вона зазначила, що М.Рудичев у змові з О.Сливою «не здійснили підключення встановленого ними відеореєстратора до корпоративної локальної мережі «ПриватБанку» через Інтернет, у зв'язку з чим виключили можливість віддаленого доступу до відеоінформації з камер відеоспостереження співробітниками департаменту офісної охорони «ПриватБанку».

Т.Попова потім детально почала викладати, як 27 і 28 грудня 2011 року М.Рудичев і С.Ломака готували злочин, здійснювали спостереження за цим відділенням банку, а 29 грудня, озброєні пістолетами з глушниками, безперешкодно проникли в будівлю і жорстоко розстріляли чотирьох дівчат-співробітниць і охоронця. За словами прокурора, нападники, погрожуючи зброєю, вимагали гроші у співробітниць банку, але після того, як управляюча відділенням банку Олена Отачкіна «натиснула на кнопку переносного радіопульту тривожної сигналізації», що був при ній, внаслідок чого в приміщенні відділення банку «активувалася звукова сигналізація», нападники почали по черзі розстрілювати співробітників банку, починаючи з охоронця.

Коли Т.Попова зачитувала опис того, куди і як потрапляли кулі в банківських співробітників, родичі потерпілих почали плакати, а одна жінка голосно розридалася в залі. Із залу стали просити прокурора «не озвучувати все так детально».

Підсудні слухали все мовчки і без емоцій.

Незабаром суддя С.Кутья заявив, що на сьогодні судове засідання завершено і продовження оголошення обвинувачувального висновку буде продовжено завтра, 21 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року в Донецьку при спробі розбійного нападу на відділення «ПриватБанку» загинули п'ятеро співробітників банку.

За інформацією банку, 8 червня 2012 року справу про вбивство п'ятьох співробітників відділення «VIP-центр» «ПриватБанку» в Донецьку було направлено до суду з обвинувальним висновком. Двом донетчанам, обвинуваченим в розстрілі всіх працівників банку, загрожує від 15 років до довічного ув’язнення. Разом з ними на лаві підсудних опинилися двоє жителів Запорізької області, які продали зброю грабіжникам, і посадовець приватної компанії, який відповідав за систему безпеки у відділенні банку.

«ПриватБанк» виплатив винагороду у розмірі 1 млн. грн 132 міліціонерам Донецька, які брали участь в розкритті злочину.