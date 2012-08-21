Міліція: Бориспіль «замінував» психічно хворий
У міліції заявляють про затримання підозрюваного у неправдивому повідомленні про замінування аеропорту "Бориспіль".
"Ця людина психічно неврівноважена. Цей чоловік телефонував двічі з проміжком у кілька хвилин з однією і тією самою фразою, що аеропорт заміновано", - повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Київській області.
За інформацією прес-служби, з терміналу "F" було евакуйовано близько 3 тис. осіб, з терміналів "C" і "В" - близько 2 тис. чол.
"Оперативно-технічні служби нічого не виявили", - відзначив співбесідник агентства.
У прес-службі також відзначили, що той, хто телефонував, - киянин і дзвінки здійснював з Києва.
У столичному главку міліції уточнили, що дзвінки здійснювалися з телефонних автоматів у столиці - з Чоколівського бульвару і Червонозоряного проспекту. Дзвінки надійшли на телефон "102" о 14.06 і о 14.14.
За їх словами, чоловік, який телефонував, - 1983 року народження, перебуває на психіатричному обліку. "Є рішення суду щодо його примусового лікування", - уточнили в міліції.